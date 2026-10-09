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Naționala feminină de fotbal a României debutează astăzi, împotriva Norvegiei, în prima rundă a barajului de calificare pentru turneul final al Campionatului Mondial, programat anul viitor în Brazilia.

Selecționer este italianul Massimo Pedrazzini, fostul antrenor de la FCSB în perioada în care echipa lui Gigi Becali încă folosea denumirea Steaua.

Programul barajului cu Norvegia și cum poate ajunge România la Campionatul Mondial

Vineri, 9 octombrie, ora 20:00 | ROMÂNIA – NORVEGIA (Stadionul CSN „Arcul de Triumf”)

Marți, 13 octombrie, ora 19:00 | NORVEGIA – ROMÂNIA (Ullevaal Stadion, Oslo)

”Câștigătoarea primei runde va juca împotriva învingătoarei din duelul Albania – Țara Galilor. Cea de-a doua rundă de play-off se va disputa la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

În preliminarii, România a făcut parte din Liga C, grupa C5, alături de Republica Moldova și Cipru; cu 10 puncte, naționala noastră a încheiat grupa pe primul loc, ceea ce-i asigură și promovarea în Liga B pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor. Adversara tricolorelor, Norvegia, a încheiat pe locul al doilea Grupa A4, câștigată de Germania și din care au mai făcut parte Austria și Slovenia.

Norvegia este una dintre naționalele feminine europene de tradiție: campioană mondială în 1995, cu nouă apariții la Cupa Mondială de-a lungul istoriei, precum și două Campionate Europene câștigate în 1987 și 1993, lotul nordicelor le include, printre altele, pe prima câștigătoare a Balonului de Aur din fotbalul feminin, căpitanul Ada Hegerbeg, și pe Caroline Graham Hansen, câștigătoare UEFA Women’s Champions League în acest sezon cu Barcelona și nominalizată și ea recent pentru Balonul de Aur”, a explicat pe site-ul oficial FRF, anticipând cumva deznodământul ”dublei” de calificare.

Lotul convocat de selecționerul Massimo Pedrazzini pentru runda de play-off contra Norvegiei

PORTARI:

Andreea PĂRĂLUȚĂ (Fortuna Hjorring | Danemarca), Sara CÂMPEAN (Farul Constanța), Cosmina ROȘU (Politehnica Timișoara);

FUNDAȘI:

Maria FICZAY (Apollon Ladies Limassol | Cipru), Teodora NICOARĂ (BIIK Shymkent | Kazahstan), Brigitta GODER (Ferencvarosi TC | Ungaria), Anda JIVAN (Gornik Leczna | Polonia), Claudia BISTRIAN (Poli Timișoara), Ana Maria STANCIU (Farul Constanța), Melinda NAGY (Farul Constanța), Erika GERED (LASK | Austria);

MIJLOCAȘI:

Olga IORDĂCHIUȘI (Omonoia Nicosia | Cipru), Andrea HERCZEG (FK Csikszereda), Mihaela CIOLACU (Gloria Bistrița), Cristina BOTOJEL (Poli Timișoara), Sonia BUMBAR (Valletta FC | Malta), Oana NEGREA (FC Rapid), Ioana STANCU (Farul Constanța);

ATACANȚI:

Bianca IENOVAN (Pogon Szczecin | Polonia), Ioana BĂLĂCEANU (Gloria Bistrița), Carmen MARCU („U” Olimpia Cluj), Adina BORODI („U” Olimpia Cluj), Florentina ISTRATE (Farul Constanța) - INDISPONIBILĂ, Andreea PÎNZARIU („U” Olimpia Cluj).

Cine și cum se califică la Campionatul Mondial

UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel:

calificare directă: cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A (calificate deja – Danemarca, Franța, Germania, Spania);

calificare în urma meciurilor din play-off.

Traseul 1: ocupantele locurilor 2 și 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câștigătoare de grupă și a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C;

Locurile 2 și 3 din Liga A (capi de serie): Anglia, Norvegia, Țările de Jos, Italia, Irlanda, Suedia, Islanda, Austria;

Câștigătoare de grupă și cele mai bune două locuri 2 din Liga C: Ungaria, Grecia, ROMÂNIA, Belarus, Kosovo, Lituania, Croația, Kazahstan.

Traseul 2: ocupantelor locurilor 4 în grupele din Liga A și câștigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 și 3 din Liga B.

Locurile 4 din Liga A și Locurile 1 din Liga B (capi de serie): Slovenia, Polonia, Serbia, Ucraina, Elveția, Portugalia, Scoția, Țara Galilor;

Locurile 2 și 3 din Liga B: Finlanda, Belgia, Turcia, Cehia, Albania, Irlanda de Nord, Slovacia, Israel.

Ulterior, câștigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma tragerii la sorți, iar 7 dintre câștigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Campionatul Mondial (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câștigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental, conform informațiilor oferite de FRF pe site-ul oficial.

Calendarul meciurilor de baraj

Play-off, runda 1: 7–13 octombrie 2026

Play-off, runda 2: 26 noiembrie–5 decembrie 2026

Play-off intercontinental: februarie 2027