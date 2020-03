De ce nu creste nationala Romaniei de FIFA? FRF, trasa la raspundere: "Avem nevoie de un selectioner!"

Campioana europeana la FIFA in 2013, nationala Romaniei a cunoscut un recul important in ultimii ani. Trecerea echipei in cadrul FRF, petrecuta in noiembrie 2018, ar fi trebuit sa revitalizeze formatia, insa in afara unui meci amical pierdut categoric in fata Norvegiei, 0-5, in iunie 2019, nationala a trecut in plan secund.

Din acest motiv, Mircea Pavel, antrenorul echipei care a cucerit titlul european in 2013, actual manager al singurei echipe profesioniste de FIFA din Romania, CSC eSports, trage un semnal de alarma.

"In primul rand nationala de FIFA are nevoie de un selectioner, care poate fi si antrenor. Exista o persoana care poate sa faca chestia asta si eu am recomandat-o si pe live-ul meu, insa problema e ca cei de la FRF nu vor sa faca absolut nimic pt nationala de FIFA", a spus Pavel pentru Sport.ro.

"Mai mult, nationala de FIFA a fost preluata de FRF anul trecut, in urma unei competitii in care au fost selectionati patru jucatori care reprezinta lotul national", a adaugat Pavel, cunoscut in lumea FIFA sub nick-ul de Jepcar.

Involutia nationalei Romaniei

La meciul cu Norvegia, pierdut cu 5-0 in iunie 2019, din nationala Romaniei au facut parte Robert Dumitru, Dan Buzarnescu, jucatorul Universitatii Craiova, dar si Tudor Butan, jucatorul lui CFR Cluj.

"Ca si la fotbal, la nationala nu sunt selectati cei mai buni jucatori, ci cei mai in forma, la momentul respectiv, cand se apropie o competitie sau un meci. FRF a lasat de izbeliste nationala, nu a mai facut nicio selectie de atunci, iar jocul s-a schimbat, selectia s-a facut la FIFA 19, nu la FIFA 20", spune Pavel.

"Mai mult decat atat, cei care reprezinta Romania pe PS 4 nu mai sunt in forma de atunci. Astfel, trebuia sa existe un qualifier care sa stabileasca care sunt adevaratii jucatori care sa reprezinte Romania si sa o duca pe culmile succesului", adauga managerul CSC eSports.

Cum a crescut FIFA

De ce e, insa, important ca Romania sa performeze in FIFA?

eSports-ul a cunoscut o crestere fantastica in ultimii ani, iar turneele de FIFA cu premii importante au devenit din ce in ce mai multe.

In plus, echipe puternice de fotbal din Europa, precum PSG, RB Leipzig, VfL Wolfsburg, Schalke, AS Roma sau Manchester City au si ele echipe profesioniste de FIFA, investind serios in ele.

"Jocul s-a imbunatatit foarte mult la nivel de grafica si cei care produc jocul au realizat un simulator apropiat de fotbalul real. Fotbalul e sportul rege si uneste foarte multi oameni in intreaga lume si de aceea au aparut foarte multi jucatori de fotbal virtual pentru ca seamana din ce in ce mai mult cu realitatea", considera Mircea Pavel.

"Exista tot mai mult interes pt acest joc si sunt din ce in ce mai multi iubitori ai sportului rege pe consola sau calculator, creste cu 50% pe viitor. De aceea, trebuie sa avem o nationala de FIFA pentru ca Romania trebuie sa demonstreze ca are jucatori valorosi la orice sport, fie ca e sport normal sau virtual. Poate ca cei de la MTS vor face si in acest sens ceva si vor face ca si eSports-ul sa fie sport national", conchide Pavel.