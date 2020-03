S-au resemnat si islandezii! Reactie de ULTIMA ORA a presedintelui Federatiei Islandeze cu privire la meciul cu Romania dupa decizia FIFA! Ce a spus

Anunt de ultima ora din partea federatiei islandeze.

Mai sunt doar doua saptamani pana la meciul dintre Islanda si Romania, iar multa lume se intreaba daca partida se va disputa. FIFA a emis un comunicat prin care recomanda ca meciurile din lunile martie si aprilie sa nu se dispute si mai lipseste doar anuntul oficial de la UEFA pentru ca partida sa fie anulata. Presedintele Federatiei Islandeze de fotbal, a spus ca se asteapta ca partida sa fie amanata si va astepta verdictul de la UEFA, care va fi dat marti in urma unei sedinte a oficialilor UEFA.

"Am convocat o adunare de urgenta si am hotarat suspendarea tuturor campionatelor si a antrenamentelor echipei nationale, urmand recomandarile Guvernului. Este clar ca meciul are sanse mici sa se joace. UEFA va da o decizie definitiva marti, dar ma astept sa fie amant. Sunt multe semnale in aceasta directie, dar vom afla cu siguranta marti daca se va juca sau nu", a declarat Gudni Bergsson pentru publicatia islandeza Visir.

