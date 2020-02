Se schimba fotbalul? FIFA vrea sa schimbe regula offside-ului, iar votul decisiv se da in cateva zile

Forul mondial vrea sa schimbe regulile jocului.

Introducerea VAR a adus si multe beneficii, dar de multe ori sistemul a anulat goluri pentru pozitii afara din joc miliemtrice, enervandu-i la culme, atat pe suporteri, cat si pe cei din teren.

Proaspat instalat la FIFA ca director al dezvoltarii globale, Arsene Wenger a lansat o initiativa prin care din sezonul viitor sa fie acordati 10 centimetri in plus in favoarea atacului. Mai multe cluburi au cerut aceasta masura, dupa ce in acest sezon au fost anulate mai multe goluri cu ajutorul VAR decat validate.

In Premier League, echipele s-au confruntat cu decizii considerate de unii ridicole. Wenger a explicat cum va fi judecat jocul daca decizia va fi adoptata:

"Un jucator NU va fi in pozitie de offside daca orice parte a corpului cu care poate sa inscrie va fi pe linie cu ultimul fundas, chiar daca alte parti ale corpului atacantului sunt mai apropiate de poarta. Aceasta precizare va rezolva controversele si nu vor exista decizii bazate pe milimetri si pe o particica din atacant care este mai aproape de poarta decat aparatorul".