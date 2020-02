Atunci cand lumea virtuala devine realitate! Un vlogger al echipei de E-football recunoscuta de FRF a uimit pe toata lumea! Ce decizie fara precedent a luat cand i-a picat Keylor Navas la Fifa Ultimate Team

Decizie fabuloasa luata de un cunoscut vlogger.

Tudor Butan, un vlogger care face parte din echipa de E-fotball a Romaniei, recunoscuta de FRF, a surprins pe toata lumea. In momentul in care a deschis pachetul cu Keylor Navas, jucator cu un rating de 86, a luat decizia sa il viziteze pe acesta si in viata reala. Vloggerul s-a dus la meciul dintre Borussia Dortmund si PSG si a filmat fiecare parada pe care acesta a avut in fata zidului galben, atmosfera de pe teren si dupa meci. Clipul a strans aproape 40 de mii de vizualizari si peste 6 mii de aprecieri. La finalul partidei, acesta l-a pozat pe Navas, Mbappe si Neymar cand intrau in autocar.