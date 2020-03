BREAKING NEWS | Mai e nevoie doar de confirmarea oficiala! Decizia de ULTIM moment luata de FIFA! Meciul Islanda - Romania la un pas sa nu se joace

Mai sunt doua saptamani pana la meciul dintre Islanda si Romania, iar tot mai multa lume se intreaba daca se va disputa. Pandemia coronaviurusului a lovit intreg globul, iar majoritatea campionatelor au fost inchise. UEFA va tine o sedinta marti, 17 martie, cu privire la play-off-ul in care este implicata si Romania. In acest moment, daca partida se va juca, aceasta va avea loc fara spectatori, insa FIFA recomanda ca toate meciurile din martie si aprilie sa fie anulate si mai este nevoie doar de decizia oficiala care sa anunte acest lucru.

Fifa recommends all international matches scheduled to take place in March and April are cancelled. pic.twitter.com/dwNKy8D20r