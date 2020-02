Mino Raiola isi va SMULGE parul din cap! :) FIFA vrea sa faca o SCHIMBARE MAJORA in regulament pentru impresarii fotbalistilor

Din articol Cele 6 masuri pe care FIFA le impune

FIFA a anuntat ca vrea sa ia masuri importante pentru a evita conflictele, pe piata transferurilor.

FIFA vrea sa modifice regulamentul astfel incat conflictele sa fie evitate, iar agentii sa nu mai perceapa sume imense la transferurile jucatorilor, dupa cum scrie L'Equipe.

"Vrem sa suprimam sau cel putin sa reducem practicile excesive si abuzive care exista in fotbal. Vom face un sistem echilibrat si rezonabil care va inlocui situatia actuala, care este dominata de legea junglei, cu tot mai frecvente conflicte de interese si comisioane exorbitante", a anuntat FIFA conform sursei citate.

Una dintre modificari implica bonusurile agentilor. FIFA vrea sa interzica bonusurile mai mari de 10% din sumele de transfer si anuleaza si dreptul agentilor de a reprezenta simultan si jucatorii si cluburile implicate.

Vestea asta l-ar putea infuria la culme pe Mino Raiola, care este unul dintre cei mai puternici agenti ai momentului. Raiola percepe sume uriase ca bonusuri din transferurile facute si este unul dintre cei mai controversati. In urma transferului lui Haaland de la Salzburg la Dortmund, agentul a primit 15 milioane de euro (pretul transferului a fost de 45 de milioane, dar la Salzburg au ajuns doar 20).

Acelasi Raiola a castigat 49 de milioane in anul 2016, cand ii reprezenta atat pe Paul Pogba, cat si pe Juventus si Manchester United, si a realizat transferul francezului din Italia in Anglia, in schimbul sumei de 105 milioane.

1. O limita maxima de 10% pentru comisioanele agentilor

2. Un impresar nu poate reprezenta si jucatorul, si un club, pentru a reveni conflictul de interese

3. Reintroducerea licentei pentru agenti, pentru a fi respectate legile fotbalului.

4. Crearea unei comisii speciale pentru a crea o transparenta mai buna.

5. Aparitia unei comisii de rezolvare a conflictelor, care actioneaza in momentul in care exista conflicte intre jucatori, agenti si cluburi.

6. Acordurile intre jucatori si impresari vor fi publicate, pentru a asigura transparenta.