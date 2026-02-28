"Ar fi incredibil!" Performanța pe care o poate realiza Cristi Chivu la Inter, chiar și după eliminarea din UCL

"Ar fi incredibil!" Performanța pe care o poate realiza Cristi Chivu la Inter, chiar și după eliminarea din UCL Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano a rămas angrenată în doar două competiții după eliminarea din Champions League, iar echipa lui Cristi Chivu are șansa de a realiza eventul.

TAGS:
Inter MilanoAlessandro Altobellicristi chivu
Din articol

Alessandro Altobelli (70 de ani), fostul mare atacant al lui Inter și câștigător al Cupei Mondiale cu Italia, este de părere că eliminarea din UCL nu va strica sezonul "nerazzurrilor" în cazul în care trupa lui Cristi Chivu va cuceri titlul în Serie A și Cupa Italiei.

Alessandro Altobelli crede că Inter poate avea un sezon mai mult decât reușit chiar și după eliminarea din UCL

Altobelli spune că ar fi "o dublă incredibilă", iar Inter ar trebui deja să treacă peste eșecurile cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor.

"Diferența de 10 puncte va fi foarte greu de recuperat pentru Milan. Inter a dovedit de luni bune că este cea mai puternică echipă din campionat. Este echipa care joacă mai bine, care are mai multe idei și mulți jucători de valoare care pot veni de pe bancă. Ar fi o dublă incredibilă dacă ar câștiga titlul și Cupa Italiei.

Dezamăgirea cauzată de eliminarea din Champions League cred că a fost deja depășită. Inter este genul de echipă care știe să depășească astfel de momente. N-are sens să se mai gândească la acest lucru. Inter trebuie să câștige titlul și Cupa Italiei. În Champions League, competiția este total diferită", a spus Altobelli, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

În Serie A, Inter are un avans de 10 puncte față de a doua clasată AC Milan, iar diseară, de la ora 21:45, va primi vizita celor de la Genoa.

În Cupa Italiei, transmisă de VOYO, Inter va înfrunta în semifinale Como, pe 3 martie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț! Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț! Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Liverpool - West Ham, LIVE pe VOYO de la 17:00! „Cormoranii” își pot continua seria excelentă
Liverpool - West Ham, LIVE pe VOYO de la 17:00! „Cormoranii” își pot continua seria excelentă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari astăzi la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!

Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari astăzi la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț! Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț! Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ACUM ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău
Cu Pușcaș în play-off! Kopic l-a văzut pe atacant la antrenament și a tras concluzia
Cu Pușcaș în play-off! Kopic l-a văzut pe atacant la antrenament și a tras concluzia
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Cum l-a numit legendarul „Spillo” Altobelli pe Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A
Cum l-a numit legendarul „Spillo” Altobelli pe Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A
Un nume legendar din Italia sare în apărarea lui Chivu: "Hai să-i dăm timp! Eu am încredere în el"
Un nume legendar din Italia sare în apărarea lui Chivu: "Hai să-i dăm timp! Eu am încredere în el"
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

stirileprotv Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

stirileprotv Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

stirileprotv Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

stirileprotv Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!