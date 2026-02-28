"Ar fi incredibil!" Performanța pe care o poate realiza Cristi Chivu la Inter, chiar și după eliminarea din UCL

Alessandro Altobelli (70 de ani), fostul mare atacant al lui Inter și câștigător al Cupei Mondiale cu Italia, este de părere că eliminarea din UCL nu va strica sezonul "nerazzurrilor" în cazul în care trupa lui Cristi Chivu va cuceri titlul în Serie A și Cupa Italiei.

Alessandro Altobelli crede că Inter poate avea un sezon mai mult decât reușit chiar și după eliminarea din UCL

Altobelli spune că ar fi "o dublă incredibilă", iar Inter ar trebui deja să treacă peste eșecurile cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor.

"Diferența de 10 puncte va fi foarte greu de recuperat pentru Milan. Inter a dovedit de luni bune că este cea mai puternică echipă din campionat. Este echipa care joacă mai bine, care are mai multe idei și mulți jucători de valoare care pot veni de pe bancă. Ar fi o dublă incredibilă dacă ar câștiga titlul și Cupa Italiei.

Dezamăgirea cauzată de eliminarea din Champions League cred că a fost deja depășită. Inter este genul de echipă care știe să depășească astfel de momente. N-are sens să se mai gândească la acest lucru. Inter trebuie să câștige titlul și Cupa Italiei. În Champions League, competiția este total diferită", a spus Altobelli, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.