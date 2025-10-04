Înaintea partidei, fostul selecționer al naționalei U21, Daniel Isăilă, a tras un semnal de alarmă cu privire la numeroasele absențe din lotul lui Mircea Lucescu.



„Un ghinion teribil”



„Parcă e, să nu spun blestem, dar un ghinion teribil. Probleme medicale înainte de fiecare acțiune, jucători care nu sunt în formă la echipele de club... Nu e ușor când îți lipsesc atâția oameni importanți — Mihăilă, Hagi, Man, care a trecut printr-o perioadă dificilă. Iar Drăgușin este o pierdere uriașă! Cu Burcă formaseră un cuplu stabil, dădeau siguranță. Din păcate, nu e simplu...”, a declarat Isăilă pentru sptfm.ro.



Fostul antrenor de la Astra Giurgiu a scos în evidență și impactul înfrângerii din primul meci al preliminariilor: „Ai pierdut primul meci în modul în care l-ai pierdut și asta a contat enorm. Dacă nu pierdeam cu Bosnia, altfel ar fi stat lucrurile.”



România va juca două partide în această fereastră internațională: joi, 9 octombrie, amicalul cu Moldova, și duminică, 12 octombrie, confruntarea crucială cu Austria.



„Tricolorii” nu se pot baza pe căpitanul Nicușor Bancu, accidentat, iar pentru postul de fundaș stânga au fost convocați Raul Opruț (Dinamo) și debutantul Kevin Ciubotaru (Hermannstadt). Printre noutăți se numără și portarul Răzvan Sava (Udinese), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) și Cătălin Cîrjan (Dinamo).

