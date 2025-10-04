Statistica atacanților convocați este una care le poate da fiori suporterilor "tricolorilor", în condițiile în care golul pare să fie o raritate.



Pentru "dubla" care urmează, "Il Luce" a mizat în avanposturi pe un trio format din Louis Munteanu (CFR Cluj), Daniel Bîrligea (FCSB) și David Miculescu (FCSB). Experiența lor la nivelul primei reprezentative este extrem de redusă, iar cifrele sunt de-a dreptul îngrijorătoare pentru jucători a căror principală misiune este să trimită mingea în poartă.



Un singur gol în 9 meciuri



Împreună, cei trei fotbaliști au adunat doar nouă selecții sub tricolor. Munteanu este la început de drum, cu o singură apariție, în timp ce colegii săi de la FCSB, Bîrligea și Miculescu, au câte patru meciuri fiecare.



Problema reală este eficiența. Din totalul acestor prezențe, atacanții României au reușit să marcheze un singur gol. Autorul este Daniel Bîrligea, care a înscris în partida din Liga Națiunilor contra Ciprului, în noiembrie 2024. În rest, secetă totală pentru vârful de la CFR Cluj și pentru David Miculescu.



Totuși, o rază de speranță vine de la jucătorii din linia a doua. Selecționerul se poate baza pe fotbaliști de bandă sau mijlocași ofensivi capabili să creeze pericol și să înscrie, precum Dennis Man, Valentin Mihăilă, Florin Tănase sau Ștefan Baiaram, care pot suplini lipsa de inspirație a atacanților de careu.



România va întâlni Moldova pe 9 octombrie, de la ora 21:00, și va disputa meciul contra Austriei pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Vezi AICI lotul convocat de Mircea Lucescu.

