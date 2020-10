Dumitru Dragomir, transant cu privire la Romania U21! "Am numit acea echipa traznet, dar nimeni nu da randament! Lipsesc in totalitate aceste lucruri!"

Dumitru Dragomir a vorbit despre trecerea jucatorilor de la U21 la nationala mare a Romaniei, a caror prestatii nu se ridica la nivelul asteptarilor.

Mirel Radoi a fost adus la nationala mare a Romaniei cu gandul de a face schimbarea de generatii. Actualul selectioner a reusit performanta la U21 de a ajunge cu echipa nationala pana in semifinalele Campionatului European din 2019 si a fost vazut ca fiind cel mai potrivit om pentru a face tranzitia intre cele doua echipe nationale.

Cu toate acestea, prestatiile jucatorilor veniti de la U21 nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor, iar Dumitru Dragomir spune ca problema e mult mai ampla, iar performanta de la Euro 2019 U21 a fost doar o iluzie.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal spune ca regula U21 nu ajuta cu nimic in Liga 1, iar adevaratele probleme sunt la nivel de juniori, unde pregatirea este deficitara:

"Cred ca se califica (n. r. la Euro 2021 U21), dar nu am mare incredere pentru ca uitati din echipa de tineret, pe care noi am numit-o, asa ca dupa 20 de ani, o echipa traznet. Nimeni nu da randament cand ajunge in echipa mare a Romaniei.

Nu, nu ajuta cu nimic (n.r. regula U21). Si la Divizia B, si la Divizia C, dar nu ajuta. Pana ajungi sa joci de la Divizia C in sus, intre 6 si 15 ani iti trebuie terenuri, iti trebuie alimentatie, iti trebuie medicamentatie, iti trebuie antrenori platiti bine ca sa lucreze bine cu tine. Lipseste in totalitate toata aceasta gama de care eu v-am spus", a spus Dumitru Dragomir, pentru Telekom Sport.