BREAKING NEWS! CSA Steaua incearca sa vanda echipa! Detalii de ultima ora

"Militarii" negociaza vanzarea echipei pentru a-si putea asigura promovarea in Liga 2, apoi in Liga 1.

Pentru a avea drept de promovare in Liga 1, echipele nu trebuie sa fie detinute de drept public, ci de o societate privata. Potrivit TelekomSport, CSA negociaza cu Dragos si Adrian Paval, proprietarii lantului de magazine Dedeman. Detinatorii magazinului vor sa investeasca in cladirile din zona si in stadion, potrivit sursei citate. In urma cu putin timp, Dedeman a deschis magazinul cu numarul 53, in Ghencea, chiar in apropiere de stadionul Steaua. In 2019, Dededam a avut o cifra de afaceri de peste 8.3 miliarde de lei, potrivit Ziarul Financiar.

Nu este pentru prima data cand Dedeam promoveaza si sutine entitati sportive. Simona Halep, Cristina Neagu, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, sunt sustinute de cei doi frati, care au si o echipa de handbal.

Dededam a mai incerca in trecut sa colaboreze cu Gheorghe Hagi pentru a prelua un pachet de actiuni de la Viitorul si chiar sa mute academia la Bacau, dar afacearea nu s-a concretizat dupa ce Hagi a dorit sa aiba putere de decizie totala, chiar daca nu ar fi avut cele mai multe actiuni.

CSA este pe primul loc in Seria 4 din Liga 3, avand 12 puncte dupa cele 4 meciuri jucate.