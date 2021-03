Cum sunt facute tricourile pe care le poarta jucatorii echipei nationale in preliminariile Mondialului din 2022! Imagini din culise

Romania infrunta in aceasta seara, de la ora 21:45, Germania, IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Inaintea meciului, oficialii FRF au prezentat modul in care sunt realizate tricourile oficiale pentru fiecare meci pe care il joaca echipa nationala.

Potrivit informatiilor de pe site-ul Federatiei Romane de Fotbal, "noul tricou al Romaniei este personalizat pentru fiecare partida oficiala respectand normele UEFA si FIFA. Astfel, numarul de pe spate are o inaltime de 26 de centimetri, in intervalul permis de 25-35 cm, iar cel de pe piept si de pe sort, 11 centimetri, in intervalul 10-15 cm.

Pe maneca dreapta, in aceste preliminarii, apare sigla competitiei, Cupa Mondiala 2022, iar pe stanga regasim logo-ul preliminariilor europene si cel UEFA Respect", se arata pe site-ul frf.ro.

Meciul dintre Romania si Germania este programat de la ora 21:45 si va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.