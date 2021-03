"Romanii sunt mai tehnici, mai fotbalisti!" Ce a spus supercampionul Kimmich inaintea meciului cu Romania! Low: "Mijlocul e puternic, jucatorii dribleaza foarte bine!"

Nemtii ne arata respect inaintea meciului de la Bucuresti, de duminica seara (21:45, in direct la PRO TV si pe www.sport.ro).

Joshua Kimmich, mijlocasul lui Bayern, anunta ca Germania e all-in inaintea jocului de pe National Arena. Kimmich crede ca Romania e un adversar mai periculos decat Islanda in cursa pentru Qatar 2022.

"Fiecare meci e decisiv, in conditiile in care doar prima echipa se califica. Islanda este o echipa buna, dar romanii mi se par mai tehnici, mai fotbalisti, fiecare meci e important si decisiv in acelasi timp!", a spus Kimmich la conferinta de presa.

Selectionerul Low crede ca pericolul ar putea veni pentru Germania de la mijlocasii nationalei lui Radoi: "Am vazut de multe ori Romania, a avut mereu jucatori tehnici, care vor mingea, vor sa joace cu ea si vor sa verticalizeze. In special axul central al liniei mediane este puternic, dribleaza foarte bine, sunt foarte periculosi in ofensiva si in faza de finalizare. Sunt jucatori romani care evolueaza in strainatate, mai multi in Italia. De ce nu in Bundesliga? Ar trebui sa intrebati cluburile din Bundesliga."