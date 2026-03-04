Naționala României va lupta cu toate armele și cu selecționerul Mircea Lucescu pe bancă în semifinala barajului cu Turcia, pentru Campionatul Mondial de vara viitoare.

Dacă trece de Turcia, prima reprezentativă o va întâlni în finala barajului pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada pe câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

”Cum se mai simte Mircea Lucescu?” Un apropiat al selecționerului dezvăluie: ”Face asta în fiecare zi”

Miodrag Belodedici, fost mare internațional român, a dezvăluit că Lucescu se simte din ce în ce mai bine și că merge în fiecare zi la federație ca să pună la punct meciul cu Turcia.

”(n.r. Cum se mai simte Mircea Lucescu?) Nea Mircea e la Federație și vine în fiecare zi. Nea Mircea e mai bine acum și îi dorim să se simtă și mai bine.

Am vrea să fie el pe bancă la meciul cu Turcia. Are și el presiunea lui. E și bătrânel acum, are peste 80 de ani. E un lucru serios cu sănătatea”, a spus Belodedici, potrivit digisport.

Mai mult, Belodedici a vorbit și despre turci și a evidențiat că nu o să fie o confruntare deloc ușoară pentru naționala de fotbal a României.

”Nu o să fie la fel acum cu turcii, ca la meciul ăla (n.r. România - Turcia 3-1, iunie 1987). Îmi aduc aminte de meciul ăsta. S-au schimbat timpurile, s-au schimbat multe strategii și sisteme de joc.

Pe vremurile acelea, pentru noi era un antrenament cu Turcia. Eu jucam atunci din prima, dădeam și plecam. Turcia nu era o echipă care să te sperie!

Acum, Turcia e mult mai ridicată în fotbal, a crescut foarte mult. Ideea este să câștigăm acum.

După meciurile pe care le-am avut în preliminarii, nu prea pot să fiu sigur că o să avem succes, mai ales că jucăm la ei acolo acasă. Nu o să fie un meci deloc ușor pentru noi”, a spus mai spus fostul internațional român.