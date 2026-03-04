Cum l-au numit italienii pe Andrei Coubiș, după ce au aflat că e pe cale să joace din nou pentru România

Cum l-au numit italienii pe Andrei Coubiș, după ce au aflat că e pe cale să joace din nou pentru România Superliga
Andrei Coubiș (22 de ani) pare aproape de prima convocare la naționala de seniori a României, după evoluțiile bune din tricoul Universității Cluj.

andrei coubisSampdoriaU ClujAC MilanEchipa Nationala
După un singur meci jucat la naționala U21 a României, în 2022, Andrei Coubiș refuza să mai onoreze convocările sub tricolor, spunând că și-ar dori să joace pentru Italia. Acest lucru nu s-a întâmplat, chiar dacă a primit o convocare la reprezentativa U20, iar cariera sa a luat o răsturnare neașteptată.

Ascensiunea lui Andrei Coubiș din România, remarcată în presa italiană

După șase luni fără niciun meci jucat la Sampdoria, în Serie B, Coubiș s-a transferat în România, la Universitatea Cluj, anunțând încă de la început că s-a răzgândit și așteaptă o convocare din partea lui Mircea Lucescu.

Presa din Italia a scris pe larg despre renașterea lui Coubiș, descris drept "unul dintre cei mai promițători jucători din academia lui AC Milan din ultimii cinci ani".

"Au fost șase luni grele pentru Andrei Coubiș, fundașul născut în Milano cu origini românești. A revenit în forță acum la Universitatea Cluj, clubul care l-a transferat după o primă jumătate de sezon fără strălucire la Sampdoria.

După experiența dezamăgitoare a lui Coubiș de la Sampdoria, clubul din România a profitat de ocazia și a adus unul dintre cei mai promițători jucători din academia lui AC Milan din ultimii cinci ani.

A strâns peste 100 de meciuri, toate cu echipa Primavera, inclusiv în Youth League, acolo unde AC Milan a excelat. Totuși, nu a apucat să debuteze la prima echipă, iar Sampdoria părea alegerea corectă pentru cariera sa.

Fără minute, Coubiș a trebuit să plece, iar acum se dovedește că a meritat. Șapte meciuri, două goluri și un assist, deloc rău pentru un fundaș central, care acum concurează pentru un loc în echipa națională", a scris Tuttomercatoweb.

Basarab Panduru anticipează o convocare a lui Andrei Coubiș la naționala României

Fostul internațional Basarab Panduru se așteaptă ca Andrei Coubiș să fie convocat de România pentru un amical în acest an.

"Legat de Coubiș, e devreme să te bagi în discuție, dar nu m-ar mira să fie chemat la națională, la un meci amical. Vor fi amicale înainte de Mondial, nu m-ar mira dacă e chemat. La anul, dacă va continua să joace, la ce fizic are...

Omul are doar 3-4-5 meciuri. Mi se pare puțin. I-aș da și lui un timp de adaptare la seniori. El n-a jucat niciodată la seniori. 

Coubiș cred că îi fata lui Eissat. Eu cred că va fi luat la un meci amical", a spus Panduru, recent, la Prima Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
