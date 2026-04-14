Antrenorul, liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia, a fost deranjat de faptul că Federația Română de Fotbal l-a inclus pe lista pentru postul de selecționer, în condițiile în care nu a fost sunat de oficialii forului condus de Răzvan Burleanu pentru a-l întreba dacă este dispus să revină.

Oricum, Gică Hagi (61 de ani) este foarte aproape de a prelua postul de selecționer. A primit cele mai multe voturi în Comisia Tehnică, iar în această perioadă Răzvan Burleanu ar urma să înceapă procedurile pentru a-l numi în funcție.

Iordănescu Jr. a fost deranjat că numele său a fost inclus pe listă și în contextul în care, cel mai probabil, Hagi va fi viitorul selecționer. ”Nu m-a întrebat nimeni dacă-mi doresc”, spune antrenorul care le-a pregătit, printre altele, pe CFR Cluj și FCSB.

Edi Iordănescu: ”Sunt foarte deranjat”

„Sunt foarte deranjat de lucrul acesta, să știi! Fraier nu o să fiu niciodată! Nu sunt fericit. Ba mai mult decât atât, sunt dezamăgit de faptul că numele meu este folosit. Din punct de vedere contextual, dacă te raportezi doar micro și vorbim de faptul că Comisia Tehnică mi-a votat numele, sunt fericit și mândru, pentru că știu că sunt niște oameni onorabili.

Dar, în contextul actual, în care lucrurile sunt foarte clare, să-mi pui numele pe o listă formală mi se pare o mare nedreptate! Nu cred că este corect, nu cred că este moral, nu cred că este fair-play față de mine să-mi fie folosit numele. Eu sunt la un telefon distanță. Nici măcar nu m-a întrebat cineva dacă aș fi disponibil! Vorbesc acum, în perioada recentă.

Nu m-a întrebat nimeni dacă mai îmi doresc sau dacă aș lua în calcul să revin. Poți să mă suni să mă întrebi: "Ești dispus să te întorci?". Pot să spun "nu" și atunci cade din start. Sau pot să spun "da". Atunci poți să mă iei în calcul, să mă pui pe o eventuală listă... Dar ca să fiu folosit și să fiu pus pe liste formale... Nu știu de ce. Pentru imagine? În condițiile în care toți știm (n.r. că Hagi este următorul selecționer)...”, a spus Iordănescu, la Iamsport.ro.

De-a lungul carierei, Edi Iordănescu a antrenat opt echipe din România. În ordine, acestea sunt FC Vaslui, Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și FCSB.

În perioada 2022-2024, Iordănescu a strâns 28 de meciuri ca selecționer al României (10 victorii, 10 rezultate de egalitate și 8 înfrângeri).

La EURO 2024 a reușit să strângă patru puncte în grupa cu Ucraina, Belgia și Slovacia, iar ”tricolorii” s-au calificat de pe primul loc în fazele eliminatorii, chiar dacă toate echipele au avut același punctaj, iar diferența s-a făcut la golaveraj.