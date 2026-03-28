Cum au fost surprinși tricolorii la antrenamentul de duminică

Dacă trece dea Turcia, atunci România ar fi jucat finala barajului cu Kosovo marți, de la 21:45. De la aceeași oră însă prima reprezentativă va disputa acum un simplu amical cu Slovacia.

Selecționata lui Mircea Lucescu a pierdut joi seară, la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Meciul dintre România și Slovacia va avea loc pe "Tehelne pole" la Bratislava și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Ultima întâlnire dintre cele două naționale a avut loc în vara lui 2024, la Campionatul European din 2024. 1-1 s-a terminat atunci partida, iar naționala României a obținut accederea în optimile turneului final.

EXCLUSIV Costel Pantilimon a spus cine a greșit decisiv la golul Turciei

„Într-o fază de genul acela, în mod normal, fundașul lateral este cel care are o anticipație mult mai bună decât un mijlocaș de bandă. E clar când e o pasă destul de lungă, de la o distanță destul de mare, în mod normal ai avea timp să anticipezi.

Acum la televizor se vede dintr-o anumită poziție, nu pot să îmi dau seama foarte bine, dar, în mod normal, te aștepți de la fundașul lateral ca el să aibă inițiativă să strângă și să acopere spațiul lateral care rămăsese gol.

Așa mi s-a părut mie din poziția asta. Nu am văzut foarte multe reluări să îmi dau seama. Am auzit că unii ziceau că Man ar fi trebuit să coboare. În primă fază, dacă mingea îți ajunge în careu în zona aceea, cred că fundașul lateral este cel care trebuie să rezolve astfel de momente”, a declarat Costel Pantilimon.