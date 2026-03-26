Emil Boc s-a arătat optimist înaintea partidei Turcia - România, contând pentru semifinala play-off-ului pentru Campionatul Mondial organizat de SUA, Canada și Mexic.

Primarul Clujului a mizat pe istoricul meciurilor directe. Fostul premier al României a susținut astfel că România va ieși triumfătoare.

„Bine v-am găsit! Hai, România! Victorie! I-am bătut de atâtea ori în istoria noastră. Avem avantaj în meciurile directe. Hai, România! În seara asta câștigăm și mergem în America. Ne vedem în America, băieți!

Avem zidul galben. Uitați ce armată avem aici. Învingem armata lor de ieniceri. Hai, România”, a transmis Emil Boc, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Echipele de start din Turcia - România

Turcia - România se joacă astăzi. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, de la 21:45.