„Tricolorii" vor juca pe 26 martie, la „Beșiktaș Park" din Istanbul.

Înaintea confruntării, Marian Iancu, fostul patron al clubului Politehnica Timișoara, a avut o reacție dură pe rețelele sociale.

Marian Iancu, fără perdea înainte de Turcia - România: „Suntem buni, dar nu ne crede nimeni!”

Omul de afaceri a pus sub semnul întrebării nivelul actual al echipei naționale și a cerut opinia fanilor despre șansele României de a ajunge la turneul final.

„Vă întreb inofensiv, cu calm și obiectiv, merităm să mergem la Mondial? Nu noi, zidul galben, care merităm mult mai mult decât primim, ci ei, umerașele port-tricou de națională? Aștept opinia voastră”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

„Hai România! Suntem buni, dar nu ne crede nimeni!”, a mai scris acesta.

Dacă va trece de Turcia, România va disputa finala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială pe 31 martie, în deplasare, împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat de la ora 21:45.