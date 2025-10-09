România a câștigat cu 2-1 meciul amical cu Republica Moldova, disputat joi, 9 octombrie, pe Arena Națională. A fost un test important înaintea duelului decisiv din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, contra Austriei.



Tricolorii au început tare. În minutul 12, Louis Munteanu a deschis scorul cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă de la Moruțan, la o fază creată inteligent de Ianis Hagi.



Moldova a egalat în minutul 38, prin Dumbrăvanu, dar România a revenit rapid. Hagi a înscris golul victoriei în minutul 44, cu un șut plasat din interiorul careului.



Mircea Lucescu a fost numit „veteran” în presa din Austria



După meci, presa din Austria, viitoarea adversară a României, a comentat prestația „tricolorilor”. Publicația sport.orf.at a scris că echipa „veteranului Mircea Lucescu” a obținut o victorie meritată înaintea confruntării directe.

„Următoarea echipă calificată a Austriei la Cupa Mondială, România, s-a încălzit pentru duelul cu ÖFB cu o victorie la limită, dar meritată, împotriva Moldovei. Echipa antrenorului veteran Mircea Lucescu s-a impus la București cu 2-1. Munteanu și Hagi au marcat pentru România”, au notat austriecii.



Aceeași sursă a menționat și gafa portarului Ionuț Radu, considerând că egalarea Moldovei a venit după un „autogol al portarului român”.



„România a dominat meciul de pe Stadionul Național. Portarul, abia încercat, a trimis mingea în propria poartă sub presiunea adversarului. Românii au protestat, dar golul a fost validat. Înainte de pauză, Hagi, fiul legendarului Gheorghe Hagi, a readus avantajul cu un șut sigur”, au mai scris austriecii.



Austria va juca duminică, 12 octombrie, pe Arena Națională, în meciul care poate decide calificarea la Campionatul Mondial. Partida începe la ora 21:45 și va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.

