Între România și Moldova a fost primul meci oficial din palmaresul FIFA organizat la București. Cele două reprezentative și-au strâns mâinile în ”meciul frăției”.

România - Moldova a pregătit naționala lui Mircea Lucescu de confruntarea cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Rămâne însă să vedem ce va schimba ”Il Luce” pentru duelul cu austriecii, având în vedere că repriza secundă a fost ca un somnifer pentru publicul de pe stadion și pentru telespectatori.

”Vrei să o vezi pe România la Mondial?” Vadim Rață, răspuns categoric + concluzii după meciul frăției de pe Arena Națională

Vadim Rață, ex-FCSB, a fost titular în partida de pe Arena Națională. Internaționalul moldovean a exprimat sincer la interviu că își dorește să vadă România la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

”A fost un meci bun pentru ambele echipe. Și noi și echipa națională a României avem un meci important duminică. Și noi avem în Estonia.



Mulți jucători neimportanți de-ai lor nu au jucat azi. E clar că au nevoie de timp. Cei care au evoluat în primul 11 au vrut să demonstreze și au fost ambițioși.



E problema noastră la fazele fixe. De câteva meciuri luăm mereu gol la faze fixe. Trebuie să revedem fazele și să nu mai luăm așa goluri.



Sincer? Nu știu dacă a fost fault. Nu am reușit să văd reluările. Mi s-a părut însă că Daniel a vrut să joace mingea, nu l-a lovit pe Radu, nu cred că l-a dezechilibrat.



Da, cu siguranță. Dacă am fost și la European la meciul cu Olanda să-i susțin, clar vreau să-i văd acolo. Le urez multă baftă!”, a spus Vadim Rață flash-interviu.

