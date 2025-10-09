Tricolorii au început perfect. În minutul 12, Ianis Hagi a executat scurt un corner, Moruțan a centrat precis, iar Louis Munteanu a deschis scorul cu o lovitură de cap, primul său gol pentru naționala României.

Moldova a egalat în minutul 38, prin Dumbrăvanu, după o centrare a lui Rață, însă România a revenit imediat. Hagi a înscris golul victoriei în minutul 44, cu un șut precis din careu.

„Putem câștiga cu Austria?” Răspunsul lui Louis Munteanu + ce a spus despre plecarea de la CFR Cluj

Echipa lui Mircea Lucescu a dominat clar partida. Hagi a lovit bara în minutul 26, iar Man și Miculescu au ratat alte ocazii importante.

La final, Louis Munteanu, autorul primului gol, a vorbit despre reușita sa, dar și despre situația sa de la CFR Cluj.

„Este un sentiment plăcut să marchez, mă bucur că am reușit să fiu acolo, pe prima bară, așa cum ne cere Mister. Este un moment de mândrie pentru mine și sunt fericit că, la debutul ca titular, am reușit să marchez. Îmi dă foarte multă încredere. De la ultimul meci, cel cu Hermannstadt, am spus că mă simt din ce în ce mai bine. S-au văzut lucruri bune și în seara asta, dar clar mai am de lucrat și sper să o țin tot așa cu goluri.

(n.r. - despre plecarea de la CFR) A fost greu, s-a văzut și în evoluțiile mele. Când toată lumea spune că, odată ce te întorci la națională, o să pleci, iar după o lună tot la Cluj am rămas, a fost o vară grea. Am mai spus, acum sunt foarte bine și cu siguranță voi marca multe goluri. M-au criticat pe bună dreptate.

Am zis că trebuie să-mi dau și eu un reset, pentru că nu se poate să continui așa cum am făcut-o în meciurile în care am jucat. Zic eu că mi-a reușit și acum sunt concentrat 100% pe CFR și echipa națională.

(n.r. - putem câștiga cu Austria?) Cu siguranță, toți împreună. Așteptăm fanii în număr cât mai mare și sper să câștigăm. Să sperăm, dacă o să fiu folosit, să marchez din nou”, a spus Louis Munteanu la finalul meciului.

România va juca următorul meci duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, împotriva Austriei, în direct pe Sport.ro, în format LIVE TEXT.

