Pariul lui Ilie Dumitrescu după România - Moldova 2-1

Naționala de fotbal a României a învins selecționata Moldovei cu scorul de 2-1 (2-1), joi seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical. Echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), golul oaspeților fiind în fapt un autogol al lui Ionuț Radu (38).

Ilie Dumitrescu l-a remarcat pe Lisav Eissat după meciul amical cu Moldova.

Ilie Dumitrescu a vorbit la superlativ despre surpriza din centrul defensivei în România - Moldova

"Eissat e unul din remarcații mei, mi-a plăcut foarte mult el, Moruțan, Ianis Hagi și Screciu mi-au mai plăcut", a declarat Ilie Dumitrescu, după România - Moldova. La finalul partidei analistul Digisport a mai declarat că a primit o informație potrivit căreia Eissat va fi cedat la naționala de tineret.

La pauză, Dumitrescu spunea că Eissat va fi titular pe postul de fundaș stânga la meciul de duminică al naționalei, cu Austria. Eissat a făcut pereche în centrul defensivei, din primul minut, cu Mihai Popescu. A rămas pe teren până la finele partidei.

”Eu cred că va fi fundașul stânga la meciul cu Austria. O să vedeți! Mi-a plăcut! Viteză foarte bună, greu de depășit 1 contra 1. Ce soluții ai pentru postul de fundaș stânga?

Chipciu, Opruț, Eissat. Eu cred că va fi Eissat. E jucător de picior stâng, l-am văzut foarte bine și cu mingea la picior, e ok”, a declarat Ilie Dumitrescu, la pauză, potrivit Digisport.

Lisav Eissat, cu mâna la inimă în momentul imnului

Înaintea meciului, la momentul intonării imnului, Lisav Eissat a dus mâna la inimă, la fel ca toți ceilalți colegi. În schimb, noul tricolor nu a cântat și el "Deșteaptă-te, române!", în condițiile în care a recunoscut la primul interviu pentru FRF că știe doar câteva cuvinte în limba română.

Înaintea convocării la naționala de seniori a României, Lisav Eissat a jucat pentru reprezentativele de juniori ale Israelului, inclusiv la cea U21.

