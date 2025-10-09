Pariul lui Ilie Dumitrescu după România - Moldova 2-1

Pariul lui Ilie Dumitrescu după Rom&acirc;nia - Moldova 2-1 CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

România - Moldova 2-1, în meci-test, joi seara, pe Arena Națională.

TAGS:
Ilie DumitrescuEissatMoldovaRomania
Din articol
  • Naționala de fotbal a României a învins selecționata Moldovei cu scorul de 2-1 (2-1), joi seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical. Echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), golul oaspeților fiind în fapt un autogol al lui Ionuț Radu (38).

Ilie Dumitrescu l-a remarcat pe Lisav Eissat după meciul amical cu Moldova.

Ilie Dumitrescu a vorbit la superlativ despre surpriza din centrul defensivei în România - Moldova

"Eissat e unul din remarcații mei, mi-a plăcut foarte mult el, Moruțan, Ianis Hagi și Screciu mi-au mai plăcut", a declarat Ilie Dumitrescu, după România - Moldova. La finalul partidei analistul Digisport a mai declarat că a primit o informație potrivit căreia Eissat va fi cedat la naționala de tineret.

La pauză, Dumitrescu spunea că Eissat va fi titular pe postul de fundaș stânga la meciul de duminică al naționalei, cu Austria. Eissat a făcut pereche în centrul defensivei, din primul minut, cu Mihai Popescu. A rămas pe teren până la finele partidei.

”Eu cred că va fi fundașul stânga la meciul cu Austria. O să vedeți! Mi-a plăcut! Viteză foarte bună, greu de depășit 1 contra 1. Ce soluții ai pentru postul de fundaș stânga?

Chipciu, Opruț, Eissat. Eu cred că va fi Eissat. E jucător de picior stâng, l-am văzut foarte bine și cu mingea la picior, e ok”, a declarat Ilie Dumitrescu, la pauză, potrivit Digisport.

Lisav Eissat, cu mâna la inimă în momentul imnului

Înaintea meciului, la momentul intonării imnului, Lisav Eissat a dus mâna la inimă, la fel ca toți ceilalți colegi. În schimb, noul tricolor nu a cântat și el "Deșteaptă-te, române!", în condițiile în care a recunoscut la primul interviu pentru FRF că știe doar câteva cuvinte în limba română.

Înaintea convocării la naționala de seniori a României, Lisav Eissat a jucat pentru reprezentativele de juniori ale Israelului, inclusiv la cea U21. 

ROMÂNIA: I. Radu – Cr. Manea, M. Popescu, Eissat, Opruţ (K. Ciubotaru 46) – V. Dragomir (Fl. Tănase 89), Screciu – Moruţan (Man 58), Hagi (C. Cîrjan 70), Baiaram (Al. Dobre 58) – L. Munteanu (Miculescu 58). SELECŢIONER: Mircea Lucescu

MOLDOVA: C. Avram – Forov, Baboglo, A. Crăciun, Dumbrăvanu (Gherasimencov 46), Reabciuk – Perciun (Bodişteanu 55), Raţă (Plătică 77), Postolachi (Moţpan 46), Borş (Bogaciuc 63) – Damaşcan (Boiciuc 46). SELECŢIONER: Lilian Popescu

Cartonaşe galbene: Crăciun 90+3

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. C&acirc;t ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
ULTIMELE STIRI
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: &rdquo;O batem pe Austria și ajungem la Mondial&rdquo;
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: ”O batem pe Austria și ajungem la Mondial”
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa României din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după Rom&acirc;nia - Moldova: M-au convins, excelenți! + un titular criticat: A greșit!
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"
&bdquo;Putem c&acirc;știga cu Austria?&rdquo; Răspunsul lui Louis Munteanu + ce a spus despre plecarea de la CFR Cluj
„Putem câștiga cu Austria?” Răspunsul lui Louis Munteanu + ce a spus despre plecarea de la CFR Cluj
&rdquo;Vrei să o vezi pe Rom&acirc;nia la Mondial?&rdquo; Vadim Rață, răspuns categoric + concluzii după meciul frăției de pe Arena Națională
”Vrei să o vezi pe România la Mondial?” Vadim Rață, răspuns categoric + concluzii după meciul frăției de pe Arena Națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nia - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii &icirc;n a doua repriză. Austria, venim!

România - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii în a doua repriză. Austria, venim!

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

Primul 11 al Rom&acirc;niei pentru amicalul cu Moldova: surprize majore &icirc;n echipa lui Lucescu

Primul 11 al României pentru amicalul cu Moldova: surprize majore în echipa lui Lucescu

Foarte ciudat! &Icirc;n ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo

"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo

Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: &rdquo;Este prima noastră variantă!&rdquo;

Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”

Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al Rom&acirc;niei la meciul cu Moldova

Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după Rom&acirc;nia - Moldova: M-au convins, excelenți! + un titular criticat: A greșit!
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: &rdquo;O batem pe Austria și ajungem la Mondial&rdquo;
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: ”O batem pe Austria și ajungem la Mondial”
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa României din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
Remarcații lui Eric de Oliveira după Rom&acirc;nia - Moldova 2-1: &bdquo;Sincere felicitări!&rdquo;
Remarcații lui Eric de Oliveira după România - Moldova 2-1: „Sincere felicitări!”
Reacție vehementă după Rom&acirc;nia - Moldova: Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab!
Reacție vehementă după România - Moldova: "Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab!"
Alte subiecte de interes
O versiune foarte bună! Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
El e jucătorul străin care a ratat &icirc;n ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie &icirc;n tribune la duelurile Rom&acirc;niei
El e jucătorul străin care a ratat în ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie în tribune la duelurile României
Șansă pentru Moldova! Haos &icirc;n naționala Cehiei &icirc;naintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
Șansă pentru Moldova! Haos în naționala Cehiei înaintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost c&acirc;știgat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

stirileprotv Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

De ce a fost eliminată goarna &icirc;n noua siglă a Poștei Rom&acirc;ne. &bdquo;Mă str&acirc;ngea, m-am &icirc;ngrășat ca organizație&rdquo;

stirileprotv De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație”

Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns &icirc;n turul doi

stirileprotv Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!