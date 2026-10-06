EXCLUSIV Cui i-a cerut Marica demisia după meciurile României din Nations League: „Nu mai merge!”

Cui i-a cerut Marica demisia după meciurile României din Nations League: „Nu mai merge!” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Ciprian Marica a avut un discurs radical după dezastrul din Liga Națiunilor. 

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Ciprian MaricaRazvan BurleanuEchipa NationalaFRF
Din articol

Ciprian Marica (41 de ani) s-a arătat indignat de faptul că Răzvan Burleanu nu demisionează din funcția de președinte al Federației Române de Fotbal (FRF).

Marica a susținut că nimic nu îl recomandă pe Burleanu să continue în fruntea FRF, în contextul în care România a înregistrat patru înfrângeri din tot atâtea posibile în Liga Națiunilor.  

Ciprian Marica, discurs nimicitor la adresa lui Răzvan Burleanu 

„Ăsta este rezultatul unui sistem defectuos, care nu îți produce nimic. Tragi linie după 12 ani de mandat de Răzvan Burleanu și vezi că nu vine nimic din urmă, și că ai nevoie de probabil încă 10 ani să construiești o generație ca lumea.

Iarăși un restart, iar o luăm de la început și vedem că ce a fost până acum n-a fost bun. Și culmea că cel care e acolo ne spune să mergem în continuare înainte. 

De ce vrei să mergi în continuare înainte, că se vede că sistemul pe care l-ai propus și l-ai promovat de 12 ani încoace e falimentar atât la nivel de echipă națională, cât și la nivel de cluburi. Direcția în care ne-ai dus nu produce fotbaliști, nu produce fotbal?!

Continui să îți dorești să rămâi, cu toate că nimic nu te mai recomandă. Ai încercat ceva, ai făcut și lucruri bune. Nu mai merge! Nu vezi că nu dai înainte, nu vezi că ceva te oprește. Acel ceva e simplu: fotbalul te oprește!”, a declarat Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE.  

Ciprian Marica

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Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
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CV-ul lui Ciprian Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro. 

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată. 

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB. 

  • 81 de goluri în 382 de meciuri oficiale a adunat Ciprian Marica la nivel de club. 
  • 25 de goluri în 72 de selecții a reușit Marica pentru România. 
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