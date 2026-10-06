Ciprian Marica (41 de ani) s-a arătat indignat de faptul că Răzvan Burleanu nu demisionează din funcția de președinte al Federației Române de Fotbal (FRF).

Marica a susținut că nimic nu îl recomandă pe Burleanu să continue în fruntea FRF, în contextul în care România a înregistrat patru înfrângeri din tot atâtea posibile în Liga Națiunilor.

Ciprian Marica, discurs nimicitor la adresa lui Răzvan Burleanu

„Ăsta este rezultatul unui sistem defectuos, care nu îți produce nimic. Tragi linie după 12 ani de mandat de Răzvan Burleanu și vezi că nu vine nimic din urmă, și că ai nevoie de probabil încă 10 ani să construiești o generație ca lumea.

Iarăși un restart, iar o luăm de la început și vedem că ce a fost până acum n-a fost bun. Și culmea că cel care e acolo ne spune să mergem în continuare înainte.

De ce vrei să mergi în continuare înainte, că se vede că sistemul pe care l-ai propus și l-ai promovat de 12 ani încoace e falimentar atât la nivel de echipă națională, cât și la nivel de cluburi. Direcția în care ne-ai dus nu produce fotbaliști, nu produce fotbal?!

Continui să îți dorești să rămâi, cu toate că nimic nu te mai recomandă. Ai încercat ceva, ai făcut și lucruri bune. Nu mai merge! Nu vezi că nu dai înainte, nu vezi că ceva te oprește. Acel ceva e simplu: fotbalul te oprește!”, a declarat Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE.