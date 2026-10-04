Sub comanda lui Gică Hagi, România a pierdut cu Suedia (scor 1-2), Bosnia (scor 2-4) și Polonia (0-6). Pentru tricolori urmează returul cu Suedia de pe Arena Națională.

Ciprian Marica l-a tras la răspundere pe Andrei Vochin

Ciprian Marica și-a arătat nemulțumirea față de felul în care a ajuns să arate fotbalul românesc, iar fostul atacant consideră că totul pleacă de la modul în care este gestionat sportul rege de către FRF și LPF.

”Ne cutremurăm, ne gândim, analizăm și tragem anumite concluzii. Identitatea asta nu înseamnă neapărat să ai mingea, poți să fii extraordinar și fără minge și să fie asta o identitate. Nu înseamnă asta și o organizare și o identitate? E o idee pe care o poți discuta.

Oamenii din fotbalul românesc visează în continuare, trăind din amintiri, când eram mingicari. Poate nu mai suntem! Avem nevoie de o nouă identitate. E o propunere, pentru că e clar că trebuie schimbat ceva.

Nu m-a speriat că Polonia a avut mingea, m-a speriat că am avut doar 10 recuperări. Ei au avut 47. Ideea asta tactică ofensivă poate nu e de noi. Și mai e un lucru important: până să fie dezastrul ăsta și România să fie spulberată de eliminarea lui Drăgușin, aveam 7 șuturi la poartă, la fel ca și ei, în prima repriză.

Vreau să înțeleg doar ce face ca o echipă să fie ofensivă 20-30 de minute și apoi să se destabilizeze complet?! Apropo de flancuri și de faptul că toată lumea l-a făcut varză pe Rațiu, îl auzeam pe Șumudică și mi-a rămas în minte: Rațiu este formidabil ofensiv și să gândim meciul de așa manieră ca să-l protejăm acolo. El e foarte bun ofensiv. Acolo am avut cele mai multe probleme.

Dacă arma lui e ofensivă, trebuie să construim sistemul ca să-i acoperim defectele. Din păcate, e o chestiune și de strategie, poate trebuie să ne evaluăm concret. Schimbăm selecționeri, loturi, obiective...

Hagi e un om încăpățânat, a reușit la Constanța pentru că a fost încăpățânat, n-a ascultat în stânga, dreapta, și a reușit. M-aș bucura să fie și de data aceasta cazul”, a spus Ciprian Marica la Digi Sport.

Apoi, Ciprian Marica a continuat și s-a uitat la istoricul echipei naționale. Fostul internațional a profitat de faptul că în platou se afla și Andrei Vochin și l-a tras la răspundere pe oficialul Federației Române de Fotbal.

”Ne uităm în spate, Edi Iordănescu preferă să stea șomer de un an și ceva, Contra a fugit de baraj, Rădoi a fugit mâncând pământul și nea Mircea, Dumnezeu să-l ierte...

Ne dăm seama că valoarea noastră nu este asta. Mai e o chestiune, știu că-l aveți pe Andrei Vochin (n.r. prezent în studio). Federația păstorește așa... Liga 2 e jale și prăpăd. La națională ar trebui să facă lucruri - jale și prăpăd. Administrează Cupa României, toată lumea o desconsideră și joacă cu rezervele. E o întrebare generală”, a continuat Marica.

Replica oficialului FRF nu a întârziat și a spus că marea problemă a fotbalului românesc este incapacitatea jucătorilor români de a face ridica la nivelul fotbalului din străinătate în momentul în care fac pasul la seniori.

”Statistic, în Cupa României au fost 2-3 echipe care n-au folosit primul 11, e o competiție care te duce în Europa League.

La nivel de copii și juniori, numai dacă nu vrei să vezi că rezultatele echipelor naționale de juniori sunt cele mai bune din istoria României.

Lasă-mă să-ți răspund! Problema care se pune și mi-o pun și eu: de ce, în momentul în care poți să te bați cu Anglia, cu... și să le bați, cum a fost la U21 în 2019, de ce jucătorii nu reușesc să facă pasul la seniori? E adresată pentru specialiști: ce se întâmplă cu acești jucători? La nivel de seniori sunt la ani-lumină depărtare de alte naționale”, a răspuns Vochin.