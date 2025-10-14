Tottenham are un start bun de sezon în Premier League sub comanda lui Thomas Frank, iar echipa londoneză se află pe locul trei în campionat.

Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea pe teren, după o accidentare gravă suferită la începutul acestui an.

Fundașul lui Tottenham s-a accidentat la echipa națională



Spurs a primit o veste proastă în pauza dedicată echipelor naționale, după ce Ben Davies s-a accidentat din nou și va fi disponibil în următoarea perioadă, conform Spursweb.com.

Fundașul lateral care poate evolua și în centru a fost forțat de către selecționerul Țării Galilor în înfrângere cu Belgia, scor 2-4, iar după 71 de minute a cedat și a fost înlocuit.

Fundașul galez, care a făcut pereche în apărarea în mai multe rânduri cu Radu Drăgușin, are 358 de meciuri jucate pentru Tottenham, reușind nouă goluri și 26 de pase decisive.

6 milioane de euro este cota lui Ben Davies, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

