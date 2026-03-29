La câteva ore după aflarea veștii, presa din Anglia a anunțat și care este posibilul înlocuitor al antrenorului croat. Se vorbește intens despre Adi Hutter, fostul antrenor de la AS Monaco.

Tottenham vor să-l pună antrenor interimar pe Ben Davies

Totuși, după ce s-a aflat că Tottenham se află în negocieri avansate cu Adi Hutter, o ipoteză halucinantă iese la suprafață.

Se pare că în interiorul clubului se discută despre o strategie inedită pentru banca tehnică. Șefii lui Tottenham sunt în dezacord în legătură cu următorul antrenor principal al lui Spurs, motiv pentru care până la finalul sezonului vor să ia în calcul o soluție de compromis.

Concret, potrivit Telegraph, Tottenham vrea să îl pună pe banca tehnică pentru ultimele două luni din acest sezon chiar pe jucătorul echipei, pe fundașul Ben Davies.

Fundașul în vârstă de 32 de ani ar fi considerat o variantă bună pe termen scurt pentru banca tehnică având în vedere că este la echipă de 12 ani și cunoaște bine sistemul de joc și vestiarul, astfel că nu va mai avea nevoie de acomodare, așa cum s-ar întâmpla în cazul unui antrenor nou.