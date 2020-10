"Ne-a jignit pe toti!" Radoi a raspuns criticilor de la finalul meciului cu Islanda! "Asteptam esecul pentru a ne lua de cineva! Poate a fost doar o zi nefasta"

Mirel Radoi a raspuns criticilor la conferinta de presa dinaintea partidei dintre Norvegia si Romania, care va fi transmisa IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO duminica, de la ora 19:00.

Selectionerul Romaniei a declarat ca se astepta la critici, insa nu considera ca este nevoie sa ia masuri si, cu atat mai mult, sa isi dea demisia, in conditiile in care echipa este lider in Nations League.

Mirel Radoi a comentat si declaratia lui Ionut Lupescu, cel care a spus ca Romania nu a mai avut niciun selectioner de la Victor Piturca si pana in prezent.

"Cred ca e o competitie in care un jucator profesionist incearca sa faca orice pentru a fi prezent. Ca sa ajungi la Euro trebuie sa intelegi ca fiecare meci de calificare e ca o finala. Sentimentul unui meci la Campionatul European nu se poate compara nimic, nici cu meciurile din Champions League.

Am vazut ca deja, dupa doar 3 partide, mi se cere demisia. Nu stiu daca este cea mai buna idee din moment ce suntem pe locul 1 in Nations League. Daca stam sa cream profilul unui antrenor dupa fiecare partida, inseamna ca mereu am trai numai la extreme. In fotbal nu cred ca e cel mai avantajos lucru si nu cred ca sunt eu in masura sa-mi fac profilul.

Important este ceea ce vom face de acum incolo. Avem tendinta de a astepta un esec sau un semi-esec pentru a ne lua de cineva. Poate chiar a fost o zi nefasta pentru toti, poate nu era exact momentul potrivit... Cand toata natia astepta ca Romania sa se califice, din pacate noi nu am reusit sa reactionam.

E greu, e normal ca dupa fiecare insucces sa apara si criticile. Cred ca acestea ne fac sa fim mai puternici. Daca as sta sa comentez ce spune fiecare, am pierde foarte mult timp. Mai departe, cred ca daca chiar a reiesit acea declaratie, nu sunt singurul jignit. Inseamna ca toti selectionerii de dupa Victor Piturca au fost jigniti.

Nu am vazut o lipsa de atitudine. Poate au fost putin timorati din cauza presiunii, din cauza mizei, dar nu am vazut jucatori fara atitudine, nu am vazut jucatori care sa nu incerce sa faca presiune, care sa se intoarca cu spatele la minge.

Daca as sta sa incerc sa ascult fiecare parere a fiecarui om si sa o si respect, ar insemna sa nu mai fac ce gandesc eu. La asta ne gandim noi, ca trebuie sa protejam jucatorii, apoi ceea ce discutam cu jucatorii, stim doar noi si ei.

Vad diferite idei despre sistemul de joc cu care incepem un meci. Important e ceea ce cream in dinamica unui joc. Sistemul este irelevant pentru mine. Incerci sa creezi niste unghiuri in teren, dar nu cred ca e determinant cum incepi, ci ceea ce faci in timpul meciului, cum se modifica dinamica, cine ajunge sa fie pasator, cine ajunge sa marcheze", a spus Mirel Radoi.