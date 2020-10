EXCLUSIV | "Era lovitura libera pentru noi!" Ce a spus Craciunescu despre arbitrajul din meciurile echipelor nationale ale lui Radoi si Mutu

Ion Craciunescu a comentat la Pro X arbitrajul din meciurile echipelor nationale ale Romaniei de seniori si tineret, cu Islanda si Ucraina U21.

Fostul arbitru a confirmat ca penalty-ul din care Ucraina U21 a castigat in fata baietilor lui Adrian Mutu a fost inventat, comentand si gestul arbitrului care a vorbit in rusa cu jucatorii echipei gazda.

"N-a fost penalty! In loc de galben si lovitura libera pentru noi, s-a dat penalty, dar n-a fost.

Nu mi se pare o lipsa de respect (n.r. ca a vorbit in rusa cu jucatorii Ucrainei U21), el trebuie sa comunice... Daca a vorbit si cu romanii intr-o limba pe care au inteles-o... Engleza este limba universala acceptata de fotbal, dar haideti sa ne gandim cum era inainte.

Pe timpurile mele, de exemplu, eu vorbeam germana. Cand am arbitrat Dinamo Kiev - Bayern Munchen, am vorbit in germana. Intre timp a evoluat situatia, dar arbitrii sunt obligati sa vorbeasca engleza conform UEFA", a declarat Craciunescu la Ora exacta in sport.

Acesta a vorbit si despre arbitrajul din meciul echipei de seniori cu Islanda, din semifinalele playoff-ului pentru Euro 2020.

"Skomina a avut dreptate acolo unde nu ne-a acordat noua lovitura de la 11 metri. Acolo este vorba de distanta, distanta mica, si in cazurile astea doar in doua situatii se poate penaliza. Cand mana este ridicata deasupra umarului, ceea ce nu a fost cazul, sau cand mana este departata de corp. Asta nu inseamna ca trebuie sa fie lipita, trebuie sa fie intinsa in lateral. El voia sa se intoarca, sa-si retraga mana si corpul din fata mingii. Chiar daca ne doare pe noi, asta e adevarul", a adaugat Ion Craciunescu.