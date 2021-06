Romania - Georgia a fost primul joc la care suporterii nationalei au putut intra dupa mai bine deun an si jumatate.

Peste 3500 de bilete au fost scoase la vanzare pentru partida de pe Ilie Oana. Conditiile de acces impuse de contextul pandemic si miza redusa a jocului i-au tinut pe oameni in case. In jur de 800 de spectatori au venit sa vada din tribune meciul de la Ploiesti.

In mandatul lui Radoi, inceput in 2020, niciun meci nu s-a desfasurat cu suporteri in tribune.

