Budescu a anuntat la ce echipa din Romania se intoarce! "Acolo vreau sa termin totul!"

Constantin Budescu (32 de ani) vrea sa mai ramana un sezon la arabi. A scapat de retrogradare cu Damac si continua pana in 2022 in Arabia Saudita.

Budescu are emotii inainte de revenirea la Ploiesti, pe stadionul Petrolului. Este clubul de care s-a atasat cel mai mult in cariera.

"Sunt emotionat, este un stadion care imi prieste, imi place foarte mult. Acolo am inceput fotbalul, ma bucur ca jucam la Ploiesti cu Georgia", a spus Budescu pentru FRF.

Mijlocasul a anuntat ca-si doreste sa o termine cu fotbalul tot la Petrolul, acolo unde a inceput totul pentru el.

"Pentru mine, suporterii au contat mereu. Imi place sa joc cu multa lume pe stadioane, as vrea sa joc la o echipa importanta, cu suporteri, iar pe final de cariera sa joc la Petrolul. Acolo am inceput, acolo o sa vreau sa termin. Fanii Petrolului sunt unii dintre cei mai buni, sa zic asa", a dezvaluit fotbalistul.

Pana sa se gandeasca la revenirea in Romania, Budescu isi propune sa mearga alaturi de nationala Romaniei la Jocurile Olimpice din Japonia. Ii place stilul lui Radoi, dar si pustii care au debutat in ultimul timp la nationala mare. Le prevede un viitor important si celor de la U21, neinvinsi in grupa de la Euro.

"Am urmarit meciurile cu Radoi selectioner. Mi-a placut cum s-a jucat. Nu am obtinut rezultatele pe care ni le doream, dar imi place mai mult acum pentru ca jucam ofensiv si eu sunt jucator de atac. Trebuie sa continuam sa jucam la fel. Am avut si nesansa in ultimele meciuri. Le-am urmarit, puteam castiga. Nesansa a facut sa nu obtinem puncte.

M-as simti foarte bine daca as merge la Jocurile Olimpice, as fi onorat. Sper sa facem o figura frumoasa daca o sa fiu acolo. Sunt multi tineri care vin din urma, trebuie felicitati pentru ce au facut in Ungaria, la Euro U21. Vor face pasul la echipa nationala. Imi place de Olaru, imi mai place si de Ciobanu. Majoritatea sunt foarte buni", a spus Budescu.