Chiar dacă au început bine partida din Polonia, ”tricolorii” lui Gică Hagi au evoluat mai bine de 70 de minute cu un om în minus la Varșovia, după eliminarea lui Radu Drăgușin. Gică Popescu, fostul mare căpitan al Generației de Aur, a analizat partida și a remarcat evoluția modestă a unui jucător titularizat de Hagi.

Andrei Rațiu (28 de ani) a fost depășit în mai multe rânduri de Nicola Zalewski (24 de ani), jucătorul de la Atalanta, care a bifat și un assist la golul de 2-0 marcat de Robert Lewandowski.

Gică Popescu: ”Rațiu a fost depășit”

Imediat după meci, ”Baciul” s-a limitat să spună că fundașul de la Rayo Vallecano a fost depășit, observând că toate acțiunile polonezilor au plecat de pe partea sa.

„Un rezultat greu de digerat. Puteam da dovadă de mai multă răutate, vorbeam de această atitudine pe care trebuiau să o aibă jucătorii, e vorba de mândrie. Aveam impresia că văd o echipă de jucători adunați la o șuetă. Am atras atenția asupra lui Rațiu, a fost depășit, toate acțiunile polonezilor au fost pe partea lui.

E un jucător înzestrat cu calități nemaipomenite, dar această indisciplină o să-l facă să rămână mereu la echipe de talia lui Rayo Vallecano.

Gică nu e mulțumit, cu siguranță, e greu să vezi că echipa pe care o conduci are o asemenea atitudine. Eu știu ce însemnă naționala pentru Gică, e echipa pe care o iubește cel mai mult. Avea încredere, am vorbit cu el la telefon zilele trecute și avea optimism”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Grupa României din Liga Națiunilor