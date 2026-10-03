Tricolorii ajung astfel la al treilea eșec la rând sub comanda lui Gică Hagi, după înfrângerile cu Suedia și cu Bosnia.

Primele declarații ale lui Gică Hagi după 0-6 cu Polonia

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.

Gică Hagi a luat parte la conferința de presă unde a explicat unde s-a jucat, în opinia sa, partida cu Polonia. ”Regele” a transmis că tot jocul s-a rupt după eliminarea lui Radu Drăgușin, chiar dacă partida a fost echilibrată până la pauză.

Hagi a lăsat de înțeles că deocamdată nu se gândește să plece de la echipa națională, însă a transmis că vor fi luate anumite decizii după partida retur cu Suedia.

”Am avut o primă repriză echilibrată, cu o echipă despre care știam că are jucători iuți, talentați și un atacant de excepție. A venit eliminarea, lucrurile au mers bine până la pauză, am mers în vestiar, a existat acest optimism, am vorbit cum să facem repriza a doua cu un om în minus. Am vrut să continuăm ce făcusem bine după eliminare. Am avut o ocazie la corner, am zis să jucăm mai direct, să nu mai construim, să ne concentrăm energia pe faza defensivă.

Imediat s-a rupt totul, am intrat poate prea încrezători că vom putea să schimba ceva. Aici s-a jucat meciul. În zece minute s-au înscris acele goluri, după aia totul s-a dărâmat. Un rezultat dur, ne doare, dar, cum în fotbal trebuie să mergi înainte, totul durează o noapte, iar a doua zi trebuie să o iei de la capăt.

Vom avea două zile, apoi un meci acasă important. Sperăm să strângem rândurile și să avem puterea de a merge înainte. După aceste patru meciuri, vor exista evaluări, vor exista lucruri importante, pentru că fotbalul românesc trebuie să meargă înainte”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.