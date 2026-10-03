Adrian Porumboiu, verdict după penalty-ul și eliminarea din Polonia - România: „Nu sunt discuții”

Adrian Porumboiu, verdict după penalty-ul și eliminarea din Polonia - România: „Nu sunt discuții” Nations League
Alexandru Hațieganu
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Adrian Porumboiu a dat verdictul după cea mai controversată fază din Polonia - România.

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RomaniaPoloniaAdrian PorumboiuNations Leaguepenaltyradu dragusin
Din articol

România a pierdut clar la Varșovia, scor 0-6, în fața Poloniei, într-un meci din Grupa 4, din Liga B a Nations League.

Polonezii au marcat prin Robert Lewandowski (24', 47, 86'), primul din penalty, Ghiță (49' autogol), Zielinski (62') și Bednarek (66') și au umilit naționala României în a doua repriză după ce au marcat de cinci ori. 

Adrian Porumboiu, verdict surprinzător la cea mai fierbinte fază din Polonia - România 

Cu toate că naționala lui Gică Hagi a fost umilită la Varșovia, România a avut un start destul de bun de meci. Momentul în care s-a rupt echilibrul a fost lovitura de la 11 metri acordată de arbitrul Urs Schnyder la căderea lui Robert Lewandowski în careu.

Pe lângă penalty-ul transformat de fostul star de la Bayern și Barcelona, Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22, pentru că faultul comis de fundașul român a fost făcut din postura de ultim apărător.

Întrebat despre faza controversată a primei reprize, Adrian Porumboiu a explicat de ce deciziile arbitrului elvețian a fost cele corecte. 

„Decizia arbitrului e corectă. Din punctul meu de vedere, nu sunt discuții, Drăgușin e preocupat doar să-l oprească pe Lewa, nu urmărește deloc mingea.

Nu există penalty ușor sau greu dat, e regulamentar sau nu, iar aici, din păcate, e regulamentar.

Iar cartonașul roșu e clar pentru că e situație iminentă de gol și Drăgușin nu caută să joace balonul și îl oprește cu mâinile”, a declarat Porumboiu, conform golazo.ro.

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Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
Gică Hagi, în Polonia - România / Foto Sport Pictures
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În urma acestei înfrângeri, România a ajuns la trei meciuri pierdute din tot atâtea jucate în grupa din Nations League și se află pe ultimul loc.

De cealaltă parte, Polonia a câștigat primul meci din Grupa 4 și este pe locul trei, în timp ce Bosnia are două remize și o victorie și se află pe poziția a doua. Suedia este lider cu două victorii și o remiză.

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