Adrian Porumboiu, verdict după penalty-ul și eliminarea din Polonia - România: „Nu sunt discuții”

România a pierdut clar la Varșovia, scor 0-6, în fața Poloniei, într-un meci din Grupa 4, din Liga B a Nations League.

Polonezii au marcat prin Robert Lewandowski (24', 47, 86'), primul din penalty, Ghiță (49' autogol), Zielinski (62') și Bednarek (66') și au umilit naționala României în a doua repriză după ce au marcat de cinci ori.

Adrian Porumboiu, verdict surprinzător la cea mai fierbinte fază din Polonia - România

Cu toate că naționala lui Gică Hagi a fost umilită la Varșovia, România a avut un start destul de bun de meci. Momentul în care s-a rupt echilibrul a fost lovitura de la 11 metri acordată de arbitrul Urs Schnyder la căderea lui Robert Lewandowski în careu.

Pe lângă penalty-ul transformat de fostul star de la Bayern și Barcelona, Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22, pentru că faultul comis de fundașul român a fost făcut din postura de ultim apărător.

Întrebat despre faza controversată a primei reprize, Adrian Porumboiu a explicat de ce deciziile arbitrului elvețian a fost cele corecte.

„Decizia arbitrului e corectă. Din punctul meu de vedere, nu sunt discuții, Drăgușin e preocupat doar să-l oprească pe Lewa, nu urmărește deloc mingea.

Nu există penalty ușor sau greu dat, e regulamentar sau nu, iar aici, din păcate, e regulamentar.

Iar cartonașul roșu e clar pentru că e situație iminentă de gol și Drăgușin nu caută să joace balonul și îl oprește cu mâinile”, a declarat Porumboiu, conform golazo.ro.