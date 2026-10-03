La finalul meciului, Robert Lewandowski a spus că ultimele antrenamente de la națională i-au prins foarte bine și l-au ajutat să revină la forma pe care a arătat-o la FC Barcelona. Acum, polonezul evoluează la Chicago Fire.

Discursul lui Lewandowski după Polonia - România 6-0

"Sunt foarte fericit pentru hat-trick și pentru victoria categorică. M-am simțit bine la antrenamente, mi-am recăpătat forța. Înainte, picioarele îmi erau ca jeleul. Pauza mi-a prins bine, am făcut câteva antrenamente și era clar că îmi reveneam la forma mea.

Încă de la început, astăzi a fost exact așa cum trebuia să fie. Fiecare gol marcat pe acest stadion este ceva special, un vis devenit realitate pentru mine. Sunt foarte fericit pentru aceste goluri. După primul gol ne-am mai relaxat puțin și ne-a lipsit oarecum dorința de a mai înscrie.

Trebuia să accelerăm jocul, aveam foarte mult spațiu. Acum, încrederea băieților va crește. Sper să putem obține trei puncte și în Bosnia", a declarat Robert Lewandowski, pentru TVP Sport.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Grupa României din Liga Națiunilor