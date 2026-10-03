Ungurii au reacționat după umilința 0-6 suferită de România: „Coșmarul românilor a continuat în Nations League”

România a pierdut clar la Varșovia, scor 0-6, în fața Poloniei, într-un meci din Grupa 4, din Liga B a Nations League.

Polonezii au marcat prin Robert Lewandowski (24', 47, 86'), primul din penalty, Ghiță (49' autogol), Zielinski (62') și Bednarek (66') și au umilit naționala României în a doua repriză după ce au marcat de cinci ori.

Ungurii au reacționat după ce Polonia a umilit România

Ungurii au reacționat imediat după meciul pierdut clar de „tricolori” cu Polonia, iar nemzetisport.hu a titrat: „Coșmarul turcilor și al românilor a continuat în Liga Națiunilor”. Maghiarii au descris apoi desfășurarea partidei de la Varșovia.

„În Grupa 4 a Ligii B, soarta României, care până atunci fusese fără puncte, a fost pecetluită foarte repede în meciul împotriva polonezilor de la Varșovia: Radu Drăgușin a fost eliminat pentru oaspeți în minutul 22, iar polonezilor li s-a acordat și un penalty, transformat de veteranul Robert Lewandowski .

Adevărata forță poloneză a început apoi în repriza secundă: Lewandowski a marcat al doilea său gol în minutul 47, iar apoi polonezii au preluat conducerea cu trei goluri datorită unui autogol. În minutul 62, Piotr Zielinski a marcat al patrulea gol al gazdelor, iar Jan Bednarek al cincilea, patru minute mai târziu. Apărarea românească, distrusă, a capitulat încă o dată în timpul atacului: în minutul 86, Lewandwoski a marcat pentru a treia oară, scorul final fiind 6-0”, au scris maghiarii.