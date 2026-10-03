Tricolorii ajung astfel la al treilea eșec la rând sub comanda lui Gică Hagi, după înfrângerile cu Suedia și cu Bosnia.

Reacția lui Radu Drăgușin după Polonia - România 6-0: „Cuvintele sunt de prisos. Mai multe nu am de spus”

Având în vedere că, după eșecul cu Bosnia, Gică Hagi a dat de înțeles că ar putea părăsi echipa națională, după înfrângerea umilitoare suferită de România în fața Poloniei, a fost firesc ca selecționerul să fie întrebat despre o eventuală demisie de pe banca primei reprezentative.

”După meciul cu Bosnia, ați sugerat că ați putea părăsi echipa națională, când nu trebuia să o faceți. Ce veți face acum? Veți lua o decizie radicală?”, a fost întrebarea adresată selecționerului la conferința de presă.

Gică Hagi a răspuns că nu se va gândi la o decizie radicală până la meciul cu Suedia, care este programat luni, pe Arena Națională.

”Nu, nu, nu, nu, două zile... Nu are rost să vorbim despre lucrurile acestea în momentul ăsta. Durerea e prea mare, iar gândurile sunt doar la meci, la această înfrângere care ne doare și atât. Mâine ne întoarcem acasă, mai avem două zile până la meci, ne gândim doar la meciul cu Suedia”, a fost răspunsul lui Gică Hagi la conferința de presă.

Apoi, selecționerul României a fost întrebat cum este posibil ca jucători care evoluează la un nivel înalt, așa cum sunt Andrei Rațiu sau Radu Drăgușin pot comite greșeli flagrante la echipa națională. La fel ca la meciurile precedente, Hagi a preferat să își asume vina pentru rezultatul echipei naționale și a subliniat că greșeala face parte din joc.

Totuși, ”Regele” a transmis că echipa nu a arătat deloc bine în actul secund și a remarcat că nu a avut reacție după golurile polonezilor din startul reprizei.

”Eu sunt antrenorul principal, eu sunt de vină în primul rând. E vina mea. Eu am făcut tactica. Greșeala în joc există. Cum am greșit și eu, oricine poate greși. E important că noi, ca echipă, nu am reacționat bine. Trebuia să ne apărăm excelent, fantastic, ca să putem juca ofensiv, numai vertical, să câștigi mingea a doua, să faci un atac rapid. Ne trebuia energie multă, știam că Polonia știe fotbal, are fotbaliști buni, știam că ne vor pasa mult. Nu am putut să o facem, cred că am intrat moi de la vestiar. Eu plănuiesc totul, greșeala face parte din joc. Echipa nu reacționează, nu iese din acest lucru. Când iei patru goluri acasă și șase în deplasare, e clar că eu sunt principalul vinovat”, a continuat ”Regele”.

Hagi a evidențiat faptul că trebuie să se schimbe multe lucruri la prima reprezentativă și că trebuie făcută o analiză amănunțită în legătură cu viitorul naționalei.

”Simt multă durere, îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, dar cel mai important e să ne gândim cu toții care este drumul pe care trebuie să o luăm, pentru că trebuie să se schimbe ceva, trebuie să jucăm mai bine. E clar, îmi pare rău și e dureros pentru mine, dar învăț din acest lucru. E o lecție și eu trebuie să învăț din ea ca să fiu mai bun a doua zi”, a mai spus Hagi.

Dezastru total pentru echipa națională în Polonia

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.