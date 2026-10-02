Gică Hagi, enervat la culme de arbitru! Ce i-a spus selecționerul României

La momentul redactării acestui articol, Polonia o conduce pe România la Varșovia, scor 1-0, în urma penalty-ului transformat de Robert Lewandowski în minutul 24 al meciului.

La faza la care centralul partidei a dictat lovitură de la 11 metri pentru polonezi, Urs Schnyder a decis să îl elimine pe Radu Drăgușin pentru că faultul comis de fundașul român a fost făcut din postura de ultim apărător.

Gică Hagi, enervat la culme: ce i-a reproșat arbitrului

Selecționerul naționalei a protestat vehement la faza la care s-a dictat penalty și eliminare în defavoarea României. Gică Hagi i-a cerut explicații arbitrului de rezervă, iar la fel a făcut și la o fază la care elvețianul Urs Schnyder a acordat ușor fault pentru gazde.

„Nu este fault! A câștigat mingea, a atins mingea! Nu a fost fault”, au fost cuvintele lui Gică Hagi, surprinse de microfoanele de pe marginea terenului.