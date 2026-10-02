Gică Hagi, enervat la culme de arbitru! Ce i-a spus selecționerul României

Gică Hagi, enervat la culme de arbitru! Ce i-a spus selecționerul României Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi a izbucnit în timpul partidei Polonia - România.

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La momentul redactării acestui articol, Polonia o conduce pe România la Varșovia, scor 1-0, în urma penalty-ului transformat de Robert Lewandowski în minutul 24 al meciului.

La faza la care centralul partidei a dictat lovitură de la 11 metri pentru polonezi, Urs Schnyder a decis să îl elimine pe Radu Drăgușin pentru că faultul comis de fundașul român a fost făcut din postura de ultim apărător.

Gică Hagi, enervat la culme: ce i-a reproșat arbitrului

Selecționerul naționalei a protestat vehement la faza la care s-a dictat penalty și eliminare în defavoarea României. Gică Hagi i-a cerut explicații arbitrului de rezervă, iar la fel a făcut și la o fază la care elvețianul Urs Schnyder a acordat ușor fault pentru gazde.

„Nu este fault! A câștigat mingea, a atins mingea! Nu a fost fault”, au fost cuvintele lui Gică Hagi, surprinse de microfoanele de pe marginea terenului.

  • Polonia romania liga natiunilor 2102026 2
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La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. 

Echipele de start din Polonia - România:

  • Polonia (4-4-2): Bulka - Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski - Szymanski, Zielinski, W. Nowak, Zalewski - Swiderski, Lewandowski
  • Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kędziora, Slisz, Pietuszewski, Urbanski, Zukowski, Puchacz, Skoras, Reguła, Potulski
  • România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea
  • Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Coubiș, M. Marin, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata
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