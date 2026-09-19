La conferința de presă premergătoare jocului cu Farul Constanța, antrenorul portughez al lui Dinamo, Nuno Campos, a oferit mai multe detalii despre operația suferită de Alexandru Musi.

Nuno Campos: ”Nu vrem ca Musi să se recupereze repede, ci să se recupereze bine!”

Musi a suferit o accidentare la menisc și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală din cauza căreia va absenta aproximativ o lună. Vestea bună pentru Dinamo este că, după următoarea etapă, urmează întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale, adică o pauză de aproximativ trei săptămâni.

Campos a transmis că intervenția chirurgicală suferită de atacantul lui Dinamo a decurs foarte bine, însă Musi trebuie să treacă acum peste perioada de recuperare.

”Operația lui Musi a mers bine, acum nu vrem să punem presiune, e important să se recupereze bine. Nu vrem doar să se recupereze repede, ci să se recupereze bine”, a spus Nuno Campos la conferința de presă.