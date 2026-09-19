Ousmane Dembele a ales următorul Balon de Aur: ”Este cel mai bun jucător din lume!”

Numele câștigătorului Balonului de Aur îl vom afla pe 26 octombrie, în gala de decernare a trofeului care va avea loc la Paris.

Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur din 2025, și-a ales favoritul la ediția din acest an a galei de decernare a celui mai prestigios trofeu individual.

Atacantul francez a mărturisit că cel care ar trebui să câștige marele trofeu este colegul său de la Paris Saint Germain, georgianul Kvicha Kvaratskhelia.

”Este cel mai bun jucător din lume. M-aș bucura enorm dacă ar câștiga, pentru că merită. Sezonul pe care l-a avut a fost excepțional. Pentru mine, este cel mai bun jucător din lume și de aceea merită să câștige Balonul de Aur”, a spus Ousmane Dembele, conform Mundo Deportivo.

Tot în același interviu, Kvaratskhelia i-a întors favorul lui Dembele. Gruzinul a mărturisit că, în opinia sa, Dembele ar trebui să câștige al doilea Balon de Aur la rând.

”Felul în care joacă Ousmane, în care ajută echipa și conduce grupul este foarte important pentru noi. Caracterul lui este incredibil. Suntem foarte fericiți că îl avem în echipa noastră”, a spus cel supranumit Kvaradona, după legendarul Diego Armando Maradona.