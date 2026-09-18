Deși s-a despărțit de Zeljko Kopic în vară, Dinamo pare că a mutat excelent prin aducerea lui Nuno Campos. "Câinii" au un start excelent de sezon, sunt lideri cu 20 de puncte obținute în primele 9 etape, iar mulți specialiști o văd cu șanse reale la titlu.

Cristi Borcea: "Îi îndemn pe suporterii lui Dinamo să facă front comun cu Nicolescu. Numai așa putem să luăm titlul"

Cristi Borcea crede că Dinamo poate cuceri un nou titlu după o pauză de 20 de ani și îi îndeamnă pe suporteri să fie alături de conducere.

"După mult timp, nu mai bag capul la cutie în discuțiile cu cei care mă întreabă de Dinamo. Sincer, nici eu nu credeam că vor merge atât de bine. Știam de stabilitatea financiară pe care o asigură Renovatio de trei ani.

Așa cum l-am criticat pe Nicolescu de atâtea ori, acum, după antrenorul și jucătorii pe care i-a adus, dar și la pe cei din scouting, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Trebuie să trecem la nivelul următor. E greu să ajungi pe locul 1, dar cel mai greu e să te menții. O spun din proprie experiență - aduceți-vă aminte că am luat campionatul și Cupa României, am adus 14 jucători de la Craiova și abia, abia am prins cupele europene.

Îi rog și îi îndemn pe suporteri să facă un front comun cu conducerea, cu Nicolescu. Numai așa putem fi mai puternici și să ne atingem obiectivul. De asta fac îndemnul ăsta, să se creeze o echipă închegată și puternică. După 20 de ani, poate ajungem să ne bucurăm din nou de câștigarea campionatului", a spus Cristi Borcea, într-un interviu pentru PRO TV.

Cristi Borcea: "Nicio apărare din România nu le va face față lui Karamoko, Pușcaș și Cîrjan"

Borcea crede că Dinamo va fi imbatabilă în momentul în care și George Pușcaș va fi apt. Atacantul a ajuns în februarie la echipă, însă a jucat foarte puțin, iar acum este în proces de recuperare după o intervenție chirurgicală.

"Îmi plac Cîrjan, Karamoko și îl vreau pe Pușcaș. Să se facă bine! Am mare încredere în Pușcaș. Când vor juca Karamoko, Pușcaș și Cîrjan în spatele lor, nicio apărarea din fața României nu le va putea face față. Pușcaș a fost pariul meu de la început, dar să joace!", a mai spus Borcea.