Contra, dezvaluiri COMPLETE despre CAZUL MITRITA! De ce n-a fost convocat de 6 luni la nationala

Mitrita n-a mai fost chemat sa joace pentru Romania din martie.

Forma excelenta pe care a aratat-o in MLS, la New York City FC, i-a facut pe fani sa-l ceara inapoi in lotul lui Contra. Selectionerul lasa de inteles ca-l va convoca din nou pe fostul capitan al Craiovei pentru meciurile cu Feroe si Norvegia. Contra spune ca nu are nicio disputa cu Mitrita si ca n-a existat niciun conflict nici intre fotbalist si membrii staff-ului nationalei.

"N-a existat conflict! N-a existat! Nu i-am spus ca nu va mai veni la nationala cu mine antrenor! N-a mai fost la nationala pentru ca el s-a dus in America. Randamentul lui atunci cand a jucat, in Suedia, n-a fost foarte ridicat, probabil si din cauza fusului orar. Intre Mitrita si secunzi n-au fost incidente, intre Mitrita si mine n-au fost incidente.

A existat o atitudine a lui Mitrita inaintea meciului cu Feroe de la Cluj, dupa meciul din Suedia. Am vorbit cu Mitrita in ziua jocului cu Feroe, i-am explicat de ce am luat acea decizie de a nu-l include in lotul de meci. El mi-a dat dreptate atunci. Pentru mine e foarte usor sa-l chem si sa-l folosesc 20 de minute intr-un meci, sa zicem. O sa vedem daca va fi chemat acum sau nu. Daca nu as fi avut incredere in Mitrita, nu l-as fi chemat. Cu cine a debutat la echipa nationala? Nu cu mine? Stiu ca voi fi criticat indiferent de hotararile pe care le iau!", a comentat Contra la PRO X.