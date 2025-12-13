Răzvan Lucescu este nevoit să gestioneze cea mai complicată situație a lotului din această stagiune, având nu mai puțin de cinci jucători indisponibili cu o zi înaintea deplasării.



„Vulturii” s-au întors din Bulgaria cu un gust amar după duelul european cu Ludogorets. Deși au evitat înfrângerea grație unui gol marcat în minutul 90, grecii au rămas cu regretul că ar fi putut obține toate cele trei puncte, având în vedere ocazia uriașă ratată de Konstantelias în minutul 100. Efortul depus în acea partidă a lăsat însă urme adânci în cadrul echipei.



Ultima problemă a antrenorului român



Ziua de vineri a confirmat temerile staff-ului tehnic, lista absențelor fiind cea mai lungă înregistrată de la începutul actualei campanii. La ședința de pregătire, Dejan Lovren, Dimitris Pelkas, Giorgos Giakoumakis, Joan Sastre și Giannis Michailidis nu s-au putut antrena normal, fiind supuși unor proceduri de recuperare.



Cea mai recentă problemă este cea a experimentatului fundaș croat, Dejan Lovren. Acesta a ratat confruntarea din Bulgaria și rămâne incert, însă presa din Grecia scrie că, cel mai probabil, va încerca să revină pe ultima sută de metri.



PAOK o înfruntă pe Atromitos duminică, 14 decembrie, de la ora 18:00.

