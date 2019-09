FABULOS | Cota lui Mitrita A EXPLODAT dupa hat-trick-ul de vis: e mai scump decat Ibrahimovic si e pe locul 3 in topul celor mai scumpi romani

Alexandru Mitrita s-a transformat rapid intr-un adevarat star in America.

Mitrita a reusit un hat-trick in ultima partida de campionat si a ajuns la 12 goluri marcate pentru New York City FC. Dupa doar 7 luni petrecute la echipa din Statele Unite ale Americii, cota lui Mitrita a explodat pur si simplu.

In momentul in care a ajuns la New York City FC, Mitrita avea o cota de piata de 3,5 milioane de euro. Acum, cota romanului a urcat la 6 milioane de euro, conform transfermarkt.de. Mitrita l-a depasit pana si pe Zlatan Ibrahimovic la acest capitol: ajuns la 37 de ani, starul suedez e cotat la doar 3,5 milioane de euro. Cel mai bine cotat jucator din Major League Soccer este Cristian Pavon, de la LA Galaxy, care valoreaza 15 milioane de euro.

Mitrita a urcat pe podium si in topul celor mai scumpi jucatori romani. Radu e cotat la 15 milioane de euro, Razvan Marin are o cota de piata de 13,5 milioane de euro, timp ce Andone, Mitrita si Hagi impart pozitia a treia, fiecare cu o cota de 6 milioane de euro.