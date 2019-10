Il mai poate ignora Contra?! Mitrita, IMPOSIBIL de oprit! A fost inclus in echipa ideala a etapei, dupa 3 goluri cu Atlanta!

Din articol Cum arata echipa ideala a etapei trecute din MLS

Alexandru Mitrita este pe val in Major Soccer League.

Atacantul in varsta de 24 de ani al celor de la New York City a fost inclus in echipa ideala a etapei trecute, in urma evolutiei spectaculoase din meciul impotriva celor de la Atlanta United. Echipa lui Mitrita a castigat cu 4-1, iar romanul a inscris 3 din cele 4 goluri.

Mitrita are un start de sezon fabulos si este aproape de o convocare la nationala, dupa ce a inscris 12 goluri in 29 de meciuri in acest sezon din Major Soccer League. Echipa lui Mitrita si-a asigurat si titlul de castigatoare a Conferintei de Est a Major Soccer League, conducand clasamentul cu 61 de puncte, cu 6 mai multe decat campioana en titre, Atlanta United.

Cum arata echipa ideala a etapei trecute din MLS

Mitrita este singurul jucator al celor de la New York City care a fost inclus in echipa ideala, unde mai sunt Carlos Vela sau coechipierul lui Messi de la nationala Argentinei, Cristian Pavon.

Echipa etapei in MLS: Matt Turner (New England Revolution) - Frederic Brillant (DC United), Michael Boxall (Minnesota United FC), Andrew Farrell (New England Revolution), Cristian Pavon (LA Galaxy), Eduard Atuesta (Los Angeles FC), Inbeom Hwang (Vancouver Whitecaps FC), Alexandru Mitrita (New York City FC), Carlos Vela (Los Angeles FC), Kei Kamara (Colorado Rapids), Jeremy Ebobisse (Portland Timbers).

Antrenorul etapei trecute a iesit cel de la Minnesota United FC, Adrian Heath.