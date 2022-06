Concluziile lui Adrian Văsâi, după debutul cu eșec al României U19 la EURO: "Suntem la alt nivel, e clar! N-am avut curaj"

Tricolorii conduși de Adrian Văsâi s-au văzut conduși din minutul 47, după o execuție splendidă a lui Tommaso Baldanzi, însă România a revenit rapid și a egalat cinci minute mai târziu prin Luca Andronache, care a fost pe fază la execuția spectaculoasă a lui Doru Andrei și a împins mingea în plasă. Italia s-a impus grație golului marcat de Cristian Volpato, în minutul 68.

Concluziile lui Adrian Văsâi, după debutul cu eșec al României U19 la EURO

În următorul meci, România va înfrunta Franța, formație care a zdrobit gazda Slovacia în primul meci al grupei, scor 5-0. Partida este programată marți, de la ora 21:00.

La finalul partidei, selecționerul Adrian Văsâi a acuzat lipsa de curaj și de încredere a jucătorului săi, însă subliniază că diferența dintre echipa României și celelalte participante la turneul final este una mare.

"Am întâlnit o echipă foarte puternică, știam asta, știam jucătorii. Ne-am propus mult mai multe lucruri pe fază ofensivă. Din păcate, nu am reușit. Am întâlnit o echipă extrem de agresivă, care nu ne-a permis să ne facem jocul nostru. Rezultatul este echitabil. Poate dacă la faultul din ultimul minut al primei reprizei ni se acorda penalty, nu se știe, dar Italia a meritat victoria. Vom analiza jocul, vom discuta și jucătorii, să avem un feedback și cu jucătorii și voi putea spune mult mai multe mâine.

Cred că ne-a lipsit curajul și încrederea. Suntem la alt nivel, este clar. Așteptam un pic mai mult din punctul ăsta de vedere. Luăm bun faptul că am avut și noi ocazii de a marca, puține în comparație cu adversarii. Cam atât, prea puțin ca să câștigăm un joc la un asemenea nivel.

Dacă vom avea curaj și încredere, putem obține un rezultat favorabil cu Franța. Ne vom bate pentru asta. Important e să ținem mingea mult mai mult la noi, aici cred că am avut o mare problemă. E adevărat, nici ei nu ne-au lăsat, au făcut o presiune mare. Suntem sus și aceștia sunt adversarii, asta este. Sperăm să facem în continuare cât mai bine și să câștigăm ceva din acest turneu", a spus Adrian Văsâi, la TVR.

ROMÂNIA U19, în meciul cu Italia: 1. Popa (Cpt.) – 5. Pîrvulescu, 4. Gergely, 3. Dănuleasă, 2. Pantea (14. Coubiș, 69) – 8. Pandele, 6. Sîrbu (17. Tănasă, 77) – 11. Bodișteanu (21. Andrei, 46), 7. Radaslavescu (20. Popescu, 69), 15. Andronache (18. Sali, 77) – 9. Chirițoiu

Adrian Văsîi Rezerve: 12. Borbei, 14. Coubiș, 16. Radu, 17. Tănasă, 18. Sali, 19. Ciuciulete, 20. Popescu, 21. Andrei

Clasament grupa A EURO U19:

1. Franța - 3p (5-0)

2. Italia - 3p (2-1)

3. România - 0p (1-2)

4. Slovacia - 0p (0-5)

Primele două clasate merg în semifinale și obțin calificarea la Cupa Mondială U20 de anul viitor. Locul 3 va disputa un baraj pentru ultimul loc disponibil Europei la turneul final din 2023.