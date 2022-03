România U19 vrea să fie surpriza turneului final, după ce a ajuns în primele 8 naționale din Europa! Reacțiile jucătorilor

Tricolorii lui Adrian Văsâi au obținut deja două victorii în Turul de Elită, iar după 5-1 contra Georgiei și 2-1 împotriva Croației, România U19 este deja calificată la Campionatul European, turneu final la care participă doar 8 națiuni!

România U19 vrea să fie surpriza de la EURO 2022

Atât antrenorul Adrian Văsâi, cât și jucătorii săi speră să ajungă în semifinale, performanță care ar aduce și calificarea la Cupa Mondială U20 din 2023, care se va disputa în Indonezia și va avea la start doar cinci naționale din Europa.

"Mă simt obosit, fericit, împlinit pentru această frumoasă performanță pe care jucătorii noștri au obținut-o prin victoria cu Croația. Am muncit mult pentru asta împreună cu ei și este o calificare muncită și pe deplin meritată. În momentul în care îți atingi acest obiectiv, să te califici în primele 8 echipe din Europa, ne bucurăm, înseamnă că lucrurile au mers la fel de bine și sper să meargă la fel de bine în continuare.

Îi felicit pe jucători pentru această frumoasă performanță, pentru efortul pe care l-au făcut în acești patru ani, pentru sacrificiile făcute și, de asemenea, vreau să felicit nu numai cei 21 de jucători de la acest Turneu de Elită, ci pe toți cei 40 de jucători care au participat la acțiunile echipei naționale.

Privim cu încredere Campionatul European, mai ales după turneul de calificare. Așteptările noastre, fără să știu grupa din care vom face parte, ar fi să ieșim din grupe. Mai departe, o să vedem. Să vedem grupele și echipele cu care vom juca, iar atunci voi spune mult mai mult", a spus Adrian Văsâi, pentru FRF TV.

Rareș Ilie, mijlocașul Rapidului și autorul a două goluri la Turul de Elită, crede, de asemenea, că România U19 poate ajunge în fazele finale ale Europeanului din Slovacia.

"Suntem fericiți toți. Nu știu dacă a văzut toată lumea videoclipurile în care ne bucuram. E o fericire de nedescris și o mândrie foarte mare. Sunt cinci ani de la prima selecție a acestei echipe și eu sunt de un an și jumătate aici. Fiecare meci pregătit a fost pentru aceste califări pe care le-am dus foarte bine. Știam de la început că ne vom bate la primul loc cu Croația, am fost determinați. După egalare am crezut în continuare și, când a apărut șansa, am profitat de ea.

E un grup frumos, jucători de peste tot, Liga 1, Liga 2, un staff cu experiență și mă bucur foarte mult că fac parte din ea. Dacă am bătut Croația la ei acasă și am terminat grupa pe primul loc după doar două meciuri, eu cred că putem să ne batem pentru primele locuri. E U19, nu sunt naționalele mari, cu jucători din Champions League", a spus Ilie.

Robert Popa, portarul lui FC U Craiova și căpitanul naționalei U19, s-a arătat foarte emoționant după calificare la Campionatul European: "Am un sentiment de fericire pe care nu aș putea să-l exprim prin cuvinte. Probabil asta este cea mai grea întrebare pentru că este o calificare incredibilă. Atitudinea și forța grupului, eu cred că împreună, când nu mai putea unul, încercam să alergăm și pentru el. Atitudinea a fost atuul nostru. La Campionatul European ne propunem să ajungem cât mai departe în competiție și să luăm un loc în primele cinci ca să ne luăm biletele pentru Campionatul Mondial".

Andreas Chirițoiu (18 ani), atacantul lui FCSB împrumutat la Unirea Constanța, care a marcat, de asemenea, în ambele partide de la Turul de Elită, a spus: "Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez în ambele meciuri, să îmi ajut echipa să se califice la EURO. E un sentiment incredibil, la finalul meciului, când am văzut că am reușit, mi-au dat lacrimile. E un grup foarte unit, suntem ca o familie, avem un staff foarte bun, cu experiență".

România U19 va mai disputa un meci la Turul de Elită, contra Islandei, marți, de la ora 13:00, însă tricolorii nu mai pot pierde prima poziție.

La Campionatul European U19 sunt momentan calificate Slovacia (țara gazdă) și România, câștigătoarea grupei 4 din Turul de Elită. Celelalte șase naționale vor fi stabilite după ultimele meciuri din grupă, marți.

Lotul României U19 la Turul de Elită:

Portari: Robert Popa (U Craiova 1948), Aleksander Mitrovic (Genoa CFC/Italia), Denis Lungu-Bocean (SV Kuchl/Austria)

Fundași: Alexandru Pantea (FC Hermannstadt), Sergiu Pîrvulescu (ACS Petrolul 52), Gabriel Dănuleasă (Farul Constanța), Andrei Coubiș (AC Milan/Italia), Dan Sîrbu (Farul Constanța), Botond Gergely (FK Csikszereda), Costin Amzăr (SC Dinamo 1948)

Mijlocași: Andrei Pandele (FC Metaloglobus), Mihai Luca (S.P.A.L./Italia), Nicolas Popescu (Farul Constanța), Ștefan Bodișteanu (Farul Constanța), Albert Hofman (Universitatea Cluj), Rareș Ilie (FC Rapid 1923), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Răzvan Tănasă (Farul Constanța), Andrei Doru (Politehnica Timișoara)

Atacanți: Andreas Chirițoiu (Unirea Constanța), Luca Andronache (Farul Constanța)