Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

UEFA pregătește o schimbare majoră a formatului pentru preliminariile Campionatului European și pentru Liga Națiunilor, iar efectul direct ar putea fi un traseu mult mai imprevizibil și, în multe scenarii, mult mai greu pentru naționale precum România.

Reforma, programată să intre în vigoare după EURO 2028, mută competițiile într-un model inspirat din actualele cupe europene intercluburi.

În loc de grupe clasice, cu meciuri tur-retur, se va trece la o structură tip „ligă”, cu mai multe adversare, dar mai puține confruntări directe cu fiecare echipă.

Cum se schimbă sistemul

În noul format, Liga Națiunilor ar urma să aibă trei ligi valorice, iar fiecare ligă va fi împărțită în grupe de câte șase echipe. Fiecare națională va juca șase meciuri cu adversari diferiți, câte trei acasă și trei în deplasare.

Preliminariile pentru EURO vor urma un model similar, cu o „ligă 1” formată din cele mai puternice echipe europene și o „ligă 2” pentru restul. Din acest motiv, diferența dintre urne va conta mai mult ca oricând, iar traseul depinde masiv de tragerea la sorți.

Unde s-ar afla România

În acest moment, România ar fi plasată în a treia urnă valorică din Liga 1 a preliminariilor, alături de echipe precum Suedia, Norvegia, Grecia sau Georgia. Asta înseamnă că „tricolorii” ar putea da peste adversari din toate zonele de forță ale Europei.

Într-un scenariu de tragere „standard”, România ar putea întâlni combinații de tip Olanda sau Italia din urna 1, Turcia sau Ungaria din urna 2 și Suedia sau Georgia din urna 3.

Ce „balauri” ar putea întâlni „tricolorii”

În varianta cea mai complicată, România ar putea nimeri Franța sau Spania din prima urnă, Austria și Turcia din urna a doua, plus Suedia și Georgia din urna a treia. 

Există însă și scenarii mai favorabile, cu echipe precum Elveția sau Danemarca din urna 1, Țara Galilor sau Scoția din urna 2 și Irlanda sau Muntenegru din urna 3. În acest caz, România ar putea spera realist la locurile fruntașe.

În noul format, primele locuri din grupa de 12 echipe ar duce direct la EURO, în timp ce restul echipelor ar merge în play-off. Teoretic, ar fi nevoie de un total de aproximativ 10–12 puncte din 6 meciuri pentru a rămâne în zona de calificare directă.

  • Sport.ro a prezentat toate detaliile despre schimbare într-un material separat, pe care îl găsiți - AICI.
