Claudiu Niculescu, increzator in calitatile lui Mirel Radoi: "Am incredere ca poate face treaba foarte buna la nationala"

Claudiu Niculescu considera ca nationala Romaniei poate obtine rezultate bune cu Mirel Radoi pe banca tehnica.

Romania a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1, dupa un meci in care tricolorii au ratat foarte multe ocazii clare de gol. Actualul antrenor de la Mioveni considera ca nationala noastra a avut mult ghinion in meciul cu irlandezii.

"Ghinionist, mi s-a parut un ghinion incredibil. Echipa nationala a facut un meci bun, a dominat intreaga partida, si-a creat ocazii mai ales cand au ramas in 10 irlandezii, dar la fotbal daca nu reusesti sa marchezi cand ai astfel de oportunitati foarte mari, fotbalul te pedepseste. E nevoie de un moment de neatentie ca sa fim vaduviti de doua puncte", a declarat Niculescu pentru TelekomSport.

Fostul atacant al nationalei ramane optimist si a spus ca Romania a aratat bine cu Radoi pe banca. De asemenea, el l-a remarcat pe Alibec.

"Eu zic ca da, mi-a placut ce am vazut, o echipa axata pe faza de atac, o echipa cu jucatori care au calitate tehnica foarte bine. Sper sa ne intoarcem din Austria cu un rezultat pozitiv, chiar si cu un punct. Ar fi bun pentru echipa nationala, ar fi extraordinar sa ne intoarcem cu 3 puncte, dar am incredere ca Mirel poate face treaba foarte buna la nationala. O atitudine foarte buna, are o calitate exceptionala, e unul dintre cei mai buni atacanti romani, probabil Mirel a avut discutii foartem ulte cu el, s-a vazut o atitudine foarte buna a lui si e un jucator cu calitate foarte mare, care poate ajuta foarte mult echipa nationala", a mai spus fostul jucator de la Dinamo.